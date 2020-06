Les volumes de pages mondiales imprimées à partir d’imprimantes de bureau et domestiques combinées connaîtront une forte baisse en 2020 prévoit IDC qui attribue cette chute au Covid-19, lequel a donné le coup d’envoi à un recours massif au télétravail. Le volume total de pages baissera de 13,7% en 2020, passant de 3,2 billions de pages en 2019 à 2,8 billions de pages en 2020 selon le scénario de référence. Alors que le marché devrait rebondir légèrement dans les années à venir, les volumes de pages devraient désormais afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -4,8% sur la période de prévision 2019-2024, ce qui est nettement inférieur à celui de 2015-2019 où le TCAC était de -1,2% (le cabinet d’analyse a également établi un scénario optimiste avec un TCAC de -3,2% et un scénario pessimiste avec un TCAC de -6,6%).

À court terme, le volume total de pages devrait connaître une forte baisse dans chaque région cette année en raison de l’impact de la pandémie. La contraction devrait varier de -7% à -17%, l’Amérique du Nord et l’Asie / Pacifique (à l’exclusion de la Chine et du Japon) affichant les plus fortes baisses.

Taux de croissance du volume total des pages historiques et prévues dans le monde, 2015-2024 TCAC 2015-2019 Croissance d’une année à l’autre 2019-2020 TCAC 2019-2024 -1,2% -13,7% -4,8% Source: IDC Page Volume Program, Baseline Scenario Forecast, juin 2020.

« La transition soudaine et spectaculaire vers le travail à domicile dans bon nombre des plus grandes économies du monde a eu un impact direct sur les volumes d’impression des appareils de bureau», explique dans un communiqué Ilona Stankeova, directrice principale de la recherche, Imaging Devices & Document Solutions, IDC Europe. « Plus de 6 millions de pages ont été imprimées chaque minute dans le monde en 2019. Ce montant couvre la superficie de 54 terrains de football. Covid-19 devrait supprimer le volume d’impression qui remplirait la zone de 7 terrains de football chaque minute en 2020. »

« La baisse du volume d’impression de bureau aura un impact important sur les dépenses totales sur ce marché. Les fournisseurs de périphériques d’impression sur papier devront apporter des changements audacieux à leurs stratégies en fonction des futurs styles de travail qui apparaîtront dans la prochaine normalité qui succédera à la pandémie », assure de son côté Eiji Ishida, chef de groupe, Imaging, Printing and Document Solutions, IDC Japan.