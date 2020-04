Dans un courrier adressé aux représentants des distributeurs et aux responsables des entreprises d’assurance-crédit, le SGI (Syndicat des grossistes informatiques) leur demande de respecter les principes de solidarité afin de permettre le maintien de l’activité économique du secteur, pendant la période de confinement « et au-delà ».

Le syndicat, qui constate que plusieurs constructeurs soutiennent leur réseau de distribution en leur proposant des solutions de financement adaptées, demande à ses adhérents de prendre eux-aussi part « à l’effort collectif » en respectant les échéances de paiement des produits livrés et des services réalisés.

Il s’adresse également aux assureurs-crédit et leur demande de s’engager « à surseoir à toute modification des notes des entreprises de la filière informatique en prenant comme date de référence le 1er mars 2020 afin de ne pas détériorer le crédit inter-entreprises ».

Aucun assureur-crédit ne semble s’être engagé à ce jour sur cette voie. La profession indique qu’elle a travaillé avec le gouvernement afin de réactiver les dispositifs CAP et CAP+ mis en place lors de la crise financière de 2008. Ceux-ci permettent aux entreprises françaises assurées-crédit (CAP) ou non (CAP+) de bénéficier de couvertures complémentaires en France et à l’international, accordées par leur assureur et garanties par l’Etat au travers d’une enveloppe de 10 milliards d’euros (tous secteurs d’activités confondus).

Toutefois, selon le numéro un mondial de l’assurance-crédit Euler Hermes, la réactivation de ces dispositifs n’est qu’une première étape. Conformément à un engagement pris par le ministre de l’Economie et des Finances Bruno Le Maire, le gouvernement et les assureurs-crédit planchent sur un dispositif supplémentaire pour couvrir les transactions commerciales déjà engagées. « Pour que le soutien de l’État français porte ses fruits, il est essentiel qu’il soit adapté à l’ampleur et à l’urgence de la situation actuelle. Aujourd’hui, en plus des échanges futurs, des échanges commerciaux déjà entamés et à haut risque », peut-on lire sur le site de la filiale du groupe Allianz.

Le SGI regroupe les principaux grossistes des marchés « volume » et « valeur » (Tech Data, Ingram Micro, Arrow, Also, Dexxon…). Il revendique 7 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 2.500 emplois directs.