C’est une startup très prometteuse, qui compte GV (anciennement Google Ventures), Salesforce Ventures, Sequoia Capital, Sutter Hill Ventures et Tenaya Capital comme investisseurs, ainsi que Mastercard, Deutsche Bank, Comcast, PayPal, Equinix, HP, ServiceNow ou encore Volvo comme clients. Le spécialiste américain de la surveillance de réseaux ThousandEyes, déjà présent en Irlande, en Australie, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et au Japon, a de fortes ambitions mondiales.

Il vient de lever, sous l’égide de GV Capital 50 millions de dollars auprès de ses investisseurs actuels auxquels s’est ajouté Thomvest Ventures. Cela porte son financement total à plus que 110 millions de dollars. « Les nouveaux fonds seront utilisés pour mettre en œuvre les initiatives de croissance stratégique de la société, notamment l’accélération des activités de marché et l’expansion des activités mondiales, tout en continuant d’investir dans des innovations concernant l’expérience numérique qui contribuent au succès des clients », précise la jeune pousse de San Francisco.

« J’ai toujours pensé que les investissements étaient destinés à croître et non à survivre. Pour chaque tour de table réalisé, nous avons utilisé cet investissement pour soutenir notre thèse selon laquelle nous devions amener la société à un niveau supérieur. Depuis notre dernière levée de fonds en février 2016, nous avons parcouru un long chemin, renforçant notre portefeuille de produits, intégrant des individus compétents et des leaders dans la société, peaufinant notre acquisition de clients et notre mise sur le marché, et accélérant notre montée en puissance », explique sur le blog de la société, son CEO et cofondateur Mohit Lad.

Ce dernier reconnaît avoir commis des erreurs depuis la création de la société en 2010, et réparées depuis. ThousandEyes a ainsi été proposée en version libre-service afin de réduire les « frictions commerciales » alors que les clients, n’ayant pas une connaissance suffisante de leur environnement réseau étaient incapables de travailler sans support extérieur. « A mesure que nous apprenons à naviguer dans des eaux inexplorées, nous commettons inévitablement de nouvelles erreurs, ce qui est bien car nous en tirons rapidement des enseignements. Alors, voici cette nouvelle phase de croissance chez ThousandEyes et de nouvelles erreurs ! », conclut Mohit Lad.

La plateforme cloud ThousandEyes offre une visibilité sur chaque utilisateur, application, site Web ou service et cela sur n’importe quel réseau de l’entreprise, permettant à cette dernière d’identifier les problèmes et les pannes.

La société précise dans un communiqué qu’elle a clôturé son exercice 2019, qui s’est achevé le 31 janvier, « avec une croissance significative de ses revenus dans l’ensemble de ses marchés domestiques et mondiaux, notamment ceux de la technologie, des services financiers et de la vente au détail. »