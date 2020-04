Cohesity vient de clore une levée de fonds de série E de 250 millions de dollars, menée par DFJ Growth, Foundation Capital, Greenspring Associates et Wing Venture Capital. DFJ Growth et Greenspring Associates sont de nouveaux investisseurs, de même que Baillie Gifford et Sozo Ventures. Les investisseurs existants Sequoia Capital et SoftBank Vision Fund 1, ainsi que les investisseurs stratégiques Hewlett Packard Enterprise et Cisco Investments ont également participé à l’opération qui valorise le spécialiste du traitement des données à 2,5 milliards de dollars. C’est plus du double de ce que l’entreprise valait lors de la dernière levée de fonds en juin 2018. Avec ce nouveau financement, Cohesity a récolté plus de 650 millions de dollars depuis sa création en 2013.

« La clôture d’un cycle de financement majeur en ces temps d’incertitude économique témoigne de la promesse que nos investisseurs voient dans Cohesity », se félicite dans un communiqué Mohit Aron, CEO et fondateur de la société. « De plus en plus d’entreprises dans le monde abandonnent les offres existantes au profit de notre approche moderne et définie par logiciel de gestion des données qui est incroyablement simple à utiliser et cruciale en ces temps difficiles, car les clients cherchent à réduire le coût total de possession tout en permettant l’accès aux données aux équipes informatiques distantes. »

Au cours du premier semestre de son exercice 2020, Cohesity affirme avoir enregistré une hausse de 150% en glissement annuel de ses revenus récurrents. La firme de San Jose revendique aussi le doublement du nombre de ses clients et une augmentation de 135% du nombre d’entreprises utilisant ses capacités cloud.

Les nouveaux fonds seront consacrés à la R&D, à l’expansion nationale et internationale de la société ainsi qu’au renforcement de ses relations avec ses partenaires.

Fondée en 2013 par Mohit Aron, également co-fondateur de Nutanix, Cohesity compte parmi ses clients Cisco, la Nasa, l’US Air Force, et en France, Schneider Electric ou encore la ville d’Issy-les-Moulineaux.