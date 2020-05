Cisco poursuit son offensive dans le logiciel générateur de revenus récurrents. La firme de San Jose annonce qu’elle va acquérir ThousandEyes, une startup spécialisée dans la surveillance de réseau. Selon Bloomberg, qui s’appuie sur des sources proches du dossier, le géant de San Jose va débourser pour cette opération 1 milliard de dollars.

ThousandEyes a développé une plateforme cloud qui vérifie si l’utilisateur final d’un service Internet obtient tout ce qu’il est en droit d’attendre et trace la manière dont ce service est fourni pour détecter les problèmes éventuels. « En associant la puissance de Cisco en termes de performances de réseau et d’applications à la visibilité de ThousandEyes sur Internet, les clients auront désormais une vision de bout en bout de la livraison numérique des applications et des services sur Internet, leur permettant d’identifier les déficiences et d’améliorer le réseau et performances des applications sur les réseaux d’entreprise et cloud. Cette acquisition permettra également aux entreprises d’accélérer leur transformation numérique, peu importe où elles se trouvent dans leur parcours, en offrant une visibilité complète sur les applications et les services fournis aux clients et aux employés », précise Cisco dans un communiqué.

ThousandEyes est soutenu par plusieurs sociétés de capital-risque, notamment Sequoia Capital, Sutter Hill Ventures et Salesforce Ventures. La startup a levé environ 110 millions de dollars de financement depuis sa création et sa valorisation était estimée en 2019 à 670 millions de dollars selon PitchBook. Basée à San Francisco, la société emploie environ 400 personnes possède des bureaux à Austin, New-York, Seattle et Los Angeles ainsi qu’à Londres, Dublin, Amsterdam, Munich, Toronto, Tokyo et Sydney. Elle compte parmi ses clients des entreprises comme Microsoft, NetApp, HP, Mastercard, eBay, Equinix, Volvo ou Roche.

Cisco intégrera la technologie de ThousandEyes dans les principaux portefeuilles de réseaux et de cloud d’entreprise de Cisco ainsi que dans AppDynamics pour améliorer la visibilité à travers l’entreprise, Internet et le cloud. L’acquisition devrait être finalisée d’ici la fin du mois de juillet. ThousandEyes rejoindra alors une nouvelle unité commerciale des services de mise en réseau de Cisco, qui relèvera de Todd Nightingale. Le CEO et cofondateur de ThousandEyes, Mohit Lad, assurera le rôle de directeur général de l’entité et le cofondateur et directeur technique Ricardo Oliveira conservera ses fonctions.