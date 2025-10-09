Le marché mondial du PC mondial a retrouvé de la vigueur au troisième trimestre 2025, avec des livraisons atteignant 75,8 millions d’unités, soit une hausse de 9,4% par rapport à l’année précédente, selon les dernières données d’IDC. Après avoir été au creux de la vague jusqu’à l’an dernier, le marché est tiré par une vague de renouvellement du parc installé, liée notamment à la fin programmée du support de Windows 10.

« Alors que l’ensemble du marché poursuit une année très dynamique, portée par la transition vers Windows 11 et la nécessité de remplacer une base installée vieillissante, les résultats par région révèlent des résultats différents », observe toutefois Jean-Philippe Bouchard, analyste chez IDC.

Le marché américain connait un ralentissement notable avec une hausse annualisée de seulement 1%, conséquence directe des incertitudes économiques et de l’impact des tarifs douaniers américains sur les importations. À l’inverse les régions EMEA et Asie-Pacifique renouent avec une solide croissance à deux chiffres, toutes deux à égalité avec une hausse de 14% sur un an.

L’embellie profite à l’ensemble des constructeurs du top 5, tous en croissance sur le trimestre. Lenovo confirme sa position de leader avec la croissance la plus solide (+17,3%) et désormais plus du quart des PC expédiés (25,5%). HP consolide sa deuxième place avec une croissance à deux chiffres (+10,7%), suivie par Dell qui affiche une croissance modeste (2,6%). Apple et ASUS signent également de belles performances, respectivement +13,7% et +11,4%.

Sans fournir de prévisions chiffrées, IDC se montre confiant pour les prochains trimestres. « Bien que déjà présente, la demande de PC plus récents compatibles avec Windows 11 devrait se poursuivre jusqu’en 2026 », estime Jean-Philippe Bouchard.

