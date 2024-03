IDC estime que le marché européen de l’IA atteindra 47,6 milliards de dollars en 2024, soit environ un cinquième du marché mondial. La part de l’IA générative, qui était de 9,6% en 2023, progresse rapidement et devrait monter autour de 25% en 2027. Cela contribuera à la croissance globale du marché global européen qui devrait progresser de 33% par an jusqu’en 2027.

Le marché de l’IA est surtout tiré par les dépenses en logiciel, qui dépassent celles du matériel et des services réunis. IDC estime de plus que c’est le segment qui conservera la croissance la plus rapide sur la période de référence 2022-2027.

Selon une enquête réalisée par IDC fin 2023, un tiers des entreprises utilisaient déjà ou prévoyaient d’utiliser les solutions d’IA dans les 24 prochains mois. L’adoption est motivée par la volonté d’améliorer l’expérience client et la productivité des employés. Mais elle pose aussi des défis, principalement liés à l’intégration généralisée de l’IA dans l’organisation et à son utilisation éthique.

« Il faut du temps pour exploiter tout le potentiel de l’IA et de l’IA générative », souligne Carla La Croce, analyste chez IDC. « Bien que les avantages apportés à l’organisation et aux processus internes apparaissent clairement, leur réalisation efficace nécessite une planification à long terme. Cela exige des entreprises qu’elles disposent d’un business plan flexible et adaptable pour intégrer l’IA et l’IA générative dans une stratégie plus large, tournée vers l’avenir et responsable. »

La segmentation par industries montre que le secteur financier investit le plus, avec plus de 15% des dépenses à lui seul. Les cas d’utilisations couvrent notamment les risques de cybersécurité, la détection et les investigations sur la fraude, le conseil à la clientèle et les systèmes de recommandation. Il est suivi par les secteurs du commerce de détail et des logiciels et services d’information. Ces trois secteurs totalisent plus du tiers des dépenses.