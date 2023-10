Le cabinet IDC prévoit que les entreprises investiront 16 milliards de dollars en 2023 dans les solutions d’IA générative au niveau mondial. Encore émergent, le marché devrait rapidement décoller pour atteindre 143 Md$ en 2027. Son taux de croissance annuel atteindrait en moyenne 73% sur les 5 prochaines années, près de 13 fois plus que le taux des dépenses informatiques et plus de deux fois supérieur à celui des dépenses globales en IA.

IDC inclut dans les dépenses en solutions d’IA générative les dépenses en logiciels, matériels d’infrastructures, technologies et services associés. Le cabinet s’attend à ce que les investissements suivent les phases d’adoption des entreprises, qui passeront de l’expérimentation aux déploiements ciblés puis à une adoption généralisation dans tous les secteurs, avec une extension jusqu’à la périphérie.

« Le rythme des dépenses sera quelque peu limité jusqu’en 2025 en raison des turbulences dans les changements de charge de travail et l’allocation des ressources », prédit toutefois Rick Villars, vice-président d’IDC. La disponibilité des installations et des compétences en IA, la confiance dans les modèles, les prix, les préoccupations sur la confidentialité et la sécurité sont vus comme autant de freins pouvant entraver les investissements des entreprises.

Alors que les dépenses en IA générative représentent actuellement 9% des dépenses totales en IA, IDC prévoit qu’elles passeront à 28,1% en 2027. Le cabinet s’attend à ce que les investissements soient consacrés majoritairement aux infrastructures avant d’être dépassé par les services d’ici la fin de la période de prévision. Le segment à la croissance la plus rapide sera celui des logiciels, en particulier pour les plateformes/modèles d’IA qui devraient connaitre un taux de croissance moyen annuel de 96%.