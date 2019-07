Le marché des logiciels SaaS a généré 23 milliards de dollars au premier trimestre et devrait franchir le cap des 100 milliards de dollars annuels à l’issue du deuxième trimestre estime Synergy Research. Bien qu’affichant désormais une croissance annuelle de 30%, il ne représente encore qu’une vingtaine de pourcent du marché du logiciel. Il a donc devant lui un fort potentiel de croissance. Tous les segments du marché et toutes les géographies en bénéficieront estime le cabinet d’analyse.

Après avoir dépassé Salesforce en 2016, Microsoft reste bien accroché à la première place avec une part de marché de 17%. Il conforte même son avance avec une croissance de 34% sur un an. Il doit en grande partie cette domination au fort intérêt pour les logiciels de collaboration qui profite à Office 365.

C’est sa domination sur le marché de la relation client qui permet à Salesforce de conserver la deuxième place et une part de marché d’environ 13%. Toutefois la croissance de ce segment, soit 21%, est la plus faible du marché du SaaS

Les deux leaders sont suivis par Adobe, SAP et Oracle, SAP affichant le taux de croissance le plus élevé d’entre eux. Au total, ces cinq principaux fournisseurs représentent désormais un peu plus de la moitié du marché du SaaS. Les dix fournisseurs suivants, parmi lesquels Cisco et IBM, pèsent quant à eux 26% du marché. Parmi eux, Google, ServiceNow et Workday affichent les taux de croissance les plus élevés indique Synergy Research qui note que le marché reste relativement fragmenté.

« Le paysage des fournisseurs SaaS se divise essentiellement en trois catégories : les fournisseurs de logiciels d’entreprise traditionnels, les nouveaux acteurs du cloud et les grands fournisseurs informatiques qui cherchent à s’étendre davantage sur les marchés du logiciel », explique dans un communiqué John Dinsdale, analyste en chef chez Synergy Research. « Dans le premier cas, vous avez des sociétés comme Microsoft, SAP, Oracle et IBM qui possèdent une base énorme de clients de logiciels sur site qu’elles peuvent convertir en un modèle de consommation basé sur le SaaS. Les fournisseurs nés dans le cloud, qui incluent Workday, Zendesk, ServiceNow, Atlassian et Splunk, ont de leur côté généralement des taux de croissance beaucoup plus élevés. En attendant, Google et Cisco ont un impact sur le marché du SaaS, le premier grâce à la suite G, le second grâce à ses applications de collaboration de Cisco et aux nombreuses acquisitions d’éditeurs de logiciels. Il y aura une consolidation, du marché, l’acquisition de Tableau par Salesforce en est un bon exemple. Toutefois il restera pour les nouveaux entrants sur le marché de nombreuses opportunités de faire entendre leur voix. »