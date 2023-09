Stimulé par l’atténuation des problèmes d’approvisionnement et l’adoption des nouvelles normes Wi-Fi, le marché mondial des réseaux locaux sans fil (WLAN) d’entreprise a poursuivi sa croissance rapide au second trimestre. Ses ventes ont progressé de 43,3% d’une année sur l’autre pour atteindre 3 Md$ selon les dernières données d’IDC. Il reste néanmoins en deçà du record atteint au quatrième trimestre 2022 à 3,35 Md$. A l’inverse le segment grand public, qui avait tiré la croissance pendant la crise sanitaire, enregistre une accélération baissière : -14% après -8,8% au premier trimestre.

Sur le marché professionnel, les points d’accès dépendants (AP) Wi-Fi 6 représentent 79,7% des revenus contre 14,3% pour les nouveaux modèles Wi-Fi 6E, exploitant la bande de fréquence des 6 GHz. La part de ces derniers en livraisons unitaires est de 7,7% mais elle enregistre une croissance séquentielle de 51,5% entre le premier et second trimestre. A noter que le Wi-Fi 6 prédomine aussi en valeur sur le segment grand public avec 51,6% des revenus.

Du point de vue géographique, l’Europe de l’Ouest sous-performe le marché avec une croissance de 29,7% (42% pour l’Europe centrale et orientale). États-Unis et Canada enregistrent les plus fortes progressions avec respectivement 79,5% et 71%. La Chine est la seule zone en recul avec -12,5%. Le marché est en hausse de 49,6% en Amérique latine, de 51% en Afrique et au Moyen-Orient, de 36,8% en Asie/Pacifique (hors Chine et Japon) et 14,6% au Japon.

Au niveau des constructeurs, Cisco domine toujours très largement avec 43,5% de parts de marché contre 16,2% pour HPE Aruba et 7,5% pour Huawei. Il signe aussi la meilleure performance du trio de tête avec des revenus en progression annualisée de 65,6% contre respectivement 55,3% et 26,6% pour ses poursuivants. Les trois acteurs suivants sont Ubiquiti avec une part de marché de 5,8% et des ventes en hausse de 4,4%, CommScope avec 4,8% et une hausse record des revenus de 72,2% et enfin Juniper Networks avec 3,7% et des revenus en hausse de 39,3%.