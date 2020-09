La pandémie de Covid-19 a eu un impact sur les ventes de commutateurs et de routeurs Ethernet au deuxième trimestre. Les confinements imposés dans de nombreuses régions du monde ont poussé la plupart des entreprises à suspendre leurs plans d’investissement. En revanche, les hyperscalers, les fournisseurs de services cloud ainsi que les fournisseurs de services de communication ont augmenté leurs investissements en réponse à une demande croissante, rapporte IDC. Cela a créé un environnement dynamique avec des résultats contrastés, une tendance qui devrait se poursuivre au second semestre estime le cabinet d’analyse.

Au cours du dernier trimestre, le marché mondial des commutateurs Ethernet a enregistré un chiffre d’affaires de 6,6 milliards de dollars, en recul de 6,3% d’une année sur l’autre. De son côté, le marché des routeurs a vu ses ventes très légèrement augmenter (+0,1%), générant près de 4 milliards de dollars.

« En plus des tendances variables dans les segments entreprise, hyperscale et fournisseur de services, les résultats du deuxième trimestre varient également en fonction de la géographie », note dans un communiqué Petr Jirovsky, directeur de recherche, IDC Networking Trackers. « Les régions du monde où la pandémie de Covid-19 a été ralentie au deuxième trimestre ont vu leurs marchés progresser, tandis que certaines parties de l’Europe et des Amériques ont dû intensifier leur réponse au virus pendant cette période, générant des vents contraires. »

D’un point de vue géographique, a l’exception de la Chine où il a enregistré une croissance de 25,4% en année glissante, le marché des commutateurs Ethernet a reculé dans la plupart des régions du monde. La baisse a été particulièrement forte en Europe et dans les Amériques. Pour s’en tenir au Vieux Continent, le marché a reculé de 13,1%, tiré vers le bas par le Royaume-Uni où il a chuté de 23,4% et par la France où il a dégringolé de 20,5%. Outre-Atlantique, il a diminué de 12,5% aux Etats-Unis, de 16,5% au Canada et de 22,1 en Amérique Latine, le Mexique perdant 21,6%.

Le marché des commutateurs Ethernet continue d’être tirée par les plateformes de commutation les plus rapides. Les revenus des commutateurs 100 Gb ont ainsi augmenté de 16,3% pour atteindre près de 1,5 milliard de dollars, soit 22,4% des revenus du marché. Les commutateurs 25 Gb ont quant à eux enregistré une croissance des revenus de 39,0% à 505,9 millions de dollars. En revanche, les commutateurs de campus à faible vitesse, une partie plus mature du marché, ont enregistré des résultats mitigés, les prix de vente moyens dans ce segment continuant de baisser. Les commutateurs 10 Gb, qui représentent 28,0% du chiffre d’affaires total du marché, ont enregistré une croissance de 23,1% des livraisons, en revanche leurs revenus ont reculé de 6,1%. Les commutateurs 1 Gbit/s, qui pèsent désormais 35 % des revenus du marché, ont vu leurs expéditions baisser de 10,1% d’une année sur l’autre et leur chiffre d’affaires chuter de 17,9%.

Du côté des constructeurs, malgré une baisse de 13,4% d’une année sur l’autre de son chiffre d’affaires, Cisco est toujours leader du marché dont il détient 47,2%. Il devance Huawei (12%), Arista Networks (6,4%), HPE (5,1%) et Juniper (2,8%).

Concernant les routeurs, les fournisseurs de service qui représentent 76,9% des revenus, ont dépensé 1,5% de plus d’une année sur l’autre, le segment des entreprises enregistrant de son côté une baisse de 4,2%. On notera que, tiré par la Chine (+18,1%) et le Japon (+20,2%), le marché combiné des entreprises et des fournisseurs de services a basculé de 10,4% en Europe occidentale et de 7,5% aux Etats-Unis.