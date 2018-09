Le chiffre d’affaires généré par les réseaux sans fil destinés aux entreprises aussi bien qu’aux particuliers a enregistré une petite croissance de 1,9% au deuxième trimestre pour atteindre 2,5 milliards de dollars constate IDC.

Le segment « entreprises » progresse de 2,6% en un an à 1,5 milliard de dollars. Le rafraîchissement continu des réseaux, la transformation numérique, le recours accru aux réseaux pour interagir avec les clients laissent présager une croissance au second semestre estime le cabinet d’analyse. La norme 802.11ac représente 85,2% des livraisons de point d’accès et 94,5% du chiffre d’affaires dans ce segment. La situation devrait toutefois évoluer dès la fin de l’année avec l’adoption de la nouvelle norme 802.11ax. « Le marché WLAN entreprise enregistre toujours une croissance modérée et stable, soulignant l’importance des réseaux sans fil pour les entreprises de toutes tailles dans le monde », commente dans un communiqué Brandon Butler, analyste de recherche chez IDC. « Les entreprises continuent à explorer de nouvelles voies de déploiements WLAN afin de faciliter la connexion des travailleurs, les relations avec les clients et d’améliorer les procédures de l’entreprise. »

Le segment « grand public », enregistre une faible croissance de 0,8% au deuxième trimestre pour culminer à 1,0 milliard de dollars. La norme 802.11ac a représenté quasiment la moitié des livraisons (49,4%) des livraisons et presque les trois-quarts de revenus (73,9%). Le chiffre d’affaires progresse ainsi de 13,1% sur un an, les livraisons augmentant de 32,8%.

Sur un plan géographique, la croissance a été la plus forte au Japon (+23,3% sur un an) et en Amérique Latine (+8,9%). L’Europe Centrale et de l’Est enregistre une hausse de 6,3% de ses revenus. Malgré la croissance soutenue du marché chinois, l’Asie/Pacifique (hors Japon) progresse de 3,8%. Les Etats-Unis voient leurs ventes augmenter de 2,1%. La situation est moins bonne au Moyen-Orient et en Afrique (-0,3%) et surtout en Europe. Malgré la belle progression du marché français (+7,9%), le Vieux Continent voit ses revenus décroître de 7,8%. L’Allemagne, qui est le plus important marché de la région, chute de 7,8%.

Du côté des fournisseurs, Cisco enregistre une croissance annuelle de 3,3% et s’arroge 43,6% du marché « Entreprises », ce qui lui accorde la première place de celui-ci. L’offre cloud de Meraki y est pour beaucoup estime le cabinet d’analyse. Aruba/HPE (à l’exclusion de son activité OEM) conserve la deuxième position grâce à la croissance de 38,9% de son chiffre d’affaires sur un an et s’attribue ainsi 15,1% du marché. Profitant d’une progression de 19,3%, Arris/Ruckus pèse 6,7% du marché. Suivent Ubiquiti (+10,8% et une part de marché de 5,7%) et Huawei (+16,0% et une part de marché de 4,5%).