Magellan Partners a fusionné sa filiale Comforth avec Karoo. Les deux entités sont spécialisées dans le conseil et l’intégration des solutions Salesforce. Les conditions financières de ce rapprochement n’ont pas été dévoilées.

Rassemblant plus de 200 consultants basés à Paris, Lyon, Troyes et l’Ile Maurice, le nouvel ensemble Comforth Karoo représente un chiffre d’affaires de 22 millions d’euros. « Nous sommes heureux de créer le pure-player français de référence sur les solutions Salesforce. Ce regroupement nous donne une capacité hors normes à fournir des solutions métiers et technologiques puissantes et innovantes à nos clients tout en disposant d’un accès privilégié au réseau Salesforce », commente dans un communiqué Didier Zeitoun, Président de Magellan Partners. « Comforth et Karoo, au sein de Magellan Partners, vont tirer profit de leur grande complémentarité commerciale, de gestion, d’opérations et surtout d’expertises pour préparer les enjeux de demain et répondre aux ambitions de nos clients. »

Ce rapprochement permet à Magellan Partners d’intégrer le statut de partenaire Salesforce Platinum de Comforth et de détenir un total de plus de 370 certifications, un niveau exceptionnel sur le marché français. Il permet également de renforcer en nombre et en expertises sectorielles les activités AMOA Conseil et de consolider l’activité Intégration MOE Salesforce. Comforth Karoo est désormais en mesure de proposer une offre complète sur l’ensemble des clouds Salesforce existants ou futurs et de renforcer les activités de maintenance évolutive avec 2 centres de services.

Enfin, Comforth Karoo se positionne dorénavant sur tous les secteurs d’activité du marché avec un renforcement significatif des secteurs banque, assurance, mutuelle, industrie, services, retail et media, énergie & utilities, santé & secteur public.

Comforth Karoo maintient par ailleurs les activités Pros et Selligent de Karoo qui pèsent environ 25% des revenus de cette dernière.