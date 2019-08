L’opérateur télécom indépendant annonce l’entrée à son capital de la société d’investissement Groupe Chevrillon qui, avec environ 40% de ses parts, devient son actionnaire de référence. Le solde du capital restant entre les mains du management. Le financement de l’opération est complété par Tikehau via une dette unitranche. Fonds d’investissement familial, le Groupe Chevrillon revendique 400 millions d’euros de fonds propres (sans dette) et forte tradition industrielle et entrepreneuriale.

Pour Voip Telecom, l’entrée à son capital du Groupe Chevrillon est l’opportunité de poursuivre sa stratégie de croissance externe vers des dossiers plus structurants.

Voip Telecom adresse des clients entreprise de toute taille, de la PME au grand compte. La société compte plus de 300 collaborateurs et a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires d’environ 50 millions d’euros.