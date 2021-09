Avec l’acquisition de son concurrent Codepi en juin dernier, l’opérateur alternatif a fait d’une pierre deux coups. Non seulement, il a hérité d’un portefeuille clients de plus de 2.000 sites en France générant 12 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel et d’une équipe d’une cinquantaine de personnes experte en voix sur IP, mais il a également mis la main sur son réseau de 150 revendeurs en marque blanche. De quoi donner un coup d’accélérateur à sa stratégie de ventes indirectes initiée il y a trois ans avec le lancement de son offre Voice Manager.

Issue du rachat de l’éditeur de solutions de communication unifiée OC Simple en 2016, Voice Manager est une solution complète clé en main qui permet à tout intégrateur de solutions numériques, qu’il soit bureauticien, intégrateur téléphonique ou revendeur informatique de devenir opérateur télécom en moins de 48h00. Voice Manager regroupe notamment une application de communication unifiée, une solution de gestion des mobiles, un outil de facturation, un outil d’éligibilité et de commande de liens et une place de marché permettant de commander les matériels et équipements à installer sur les sites clients. Dernièrement l’offre s’est enrichie un module de financement et d’une compatibilité de l’application de communication unifiée étendue aux smartphones et aux tablettes. Le tout est accessible depuis un portail extranet.

Devenu la marque blanche du groupe, Voice Manager rassemblait au moment du rachat de Codepi une centaine de partenaires. Avec le réseau de Codepi, Voip Télécom compte désormais 250 partenaires qui pèsent environ 10% de son chiffre d’affaires total.

Voip Télécom s’efforce désormais de migrer les partenaires de Codepi sur sa solution intégrée. Un tiers l’a déjà adopté. L’opérateur espère rapidement atteindre 70%.

Convaincu de son avenir en tant qu’agrégateur, Voip Télécom s’emploie désormais à faire grossir son réseau de partenaires. À cette fin, il sera présent pour la première fois sur le salon IT Partners – qui ouvre ses portes la semaine prochaine – en tant qu’exposant. « On arrive en tant qu’outsider avec l’intention de gagner des parts de marchés face aux gros agrégateurs qui nous ont précédé, expose William Binet, PDG du groupe (photo). Les gros agrégateurs, tels Sewan, Alphalink ou Unyc, annoncent tous 1000 à 1500 partenaires. Il y a donc un potentiel important pour Voip Télécom, d’autant que les intégrateurs restent rarement mono-intégrateurs. Ils travaillent presque toujours avec deux ou trois d’entre eux »

Pour cette édition 2021 d’IT Partners, l’opérateur distinguera ses meilleurs partenaires en leur remettant des trophées. Pour ces Voip Telecom Awards, des récompenses seront attribuées dans quatre catégories : communication unifiée, antériorité, croissance et transformation numérique.

Après une année 2020 marquée par une baisse de l’ordre de 6% de ses revenus en raison des multiples décalages de chantiers liés à la crise sanitaire, l’année 2021 devrait consacrer son retour à la croissance avec un chiffre d’affaires prévisionnel de l’ordre de 75 M€ (+16%). L’effectif atteint désormais 400 personnes.