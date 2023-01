Le milliardaire Chris Hohn, fondateur et gestionnaire du fond spéculatif britannique TCI, qui détient une participation dans Google depuis 2017, a pris la plume pour écrire au PDG de Google Sundar Pichai. Dans ce courrier rendu public et relayé sur les réseaux sociaux, il appelle la direction du groupe à prendre des mesures plus radicales après l’annonce d’un plan de suppression de 12 000 emplois.

« Au cours des 5 dernières années, Alphabet a plus que doublé ses effectifs, ajoutant plus de 100 000 employés, dont 30 000 au cours des 9 premiers mois de 2022 », rappelle Chris Hohn. Il qualifie la décision de supprimer 12 000 emplois de « pas dans la bonne direction », mais qu’il estime insuffisante pour inverser « la très forte croissance des effectifs de 2022 ».

Le gestionnaire va droit au but concernant ses attentes : « Je pense que la direction devrait viser à réduire les effectifs à environ 150 000, ce qui est en ligne avec les effectifs d’Alphabet fin 2021. Cela nécessitera une réduction totale des effectifs de l’ordre de 20% ».

Les suppressions de postes annoncées représentant 6% des effectifs de Google, l’effectif devrait encore être réduit de 14% pour satisfaire les exigences du Hedge Found, soit la suppression de 28 000 postes supplémentaires.

Chris Hohn n’est pas satisfait non plus du niveau des rémunérations. Il s’offusque d’un salaire annuel médian proche de 300 000 dollars et d’un salaire moyen encore supérieur. Or, souligne-t-il « La concurrence pour les talents dans l’industrie technologique a considérablement diminué ». Il souhaiterait donc que Google « profite également de l’occasion pour remédier à la rémunération excessive des employés ».

Les salariés de Google et d’ailleurs apprécieront ces exigences de l’homme le mieux rémunéré d’Angleterre. Il s’est versé l’an dernier un salaire de 574 millions de livres, soit 1,5 millions de livres par jour. Sa fortune personnelle est estimée par Forbes à 7,9 milliards de dollars.