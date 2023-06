Octave Klaba, a annoncé mardi la signature d’un contrat d’acquisition du moteur de recherche français Qwant, afin de bâtir un groupe européen de services informatiques baptisé Synfonium. Le fondateur d’OVHcloud était entré en avril en discussions exclusives sur le dossier.

L’accord prévoit que Synfonium sera détenue à 75% par Octave et Miroslaw Klaba au travers de leurs sociétés respectives Jezby Ventures et Deep Code, tandis que la Banque des Territoires (Groupe Caisse des dépôts) détiendra une participation de 25%.

En plus de Qwant, Synfonium inclura dans un premier temps deux services de Shadow, dont Octave Klaba est président et actionnaire majoritaire, à savoir l’offre de PC dans le cloud (Shadow PC) et de stockage cloud (Shadow Drive). L’objectif à terme est de proposer une suite collaborative alternative à celles des géants américains.

« L’un des rôles de Synfonium est d’intégrer tout l’écosystème de la tech européenne dans l’aventure, afin de créer la masse critique d’utilisateurs et de clients B2C & B2B permettant de rendre visible toutes ces propositions made in Europe, aussi bien sur le moteur de recherche, la suite collaborative ou le social login, des services gratuits comme payants. Le chemin sera long et complexe, mais il y a une vraie attente pour une plateforme cloud SaaS qui respectent nos valeurs et nos lois européennes », a commenté dans un communiqué Otave Klaba.

Sur son compte Twitter, il précise que la finalisation de la transaction interviendra pendant l’été et que les détails stratégiques et le mode opératoire seront présentés à la rentrée.