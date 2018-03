C’est une première pour un moteur de recherche qui n’est pas « made in USA ». Le moteur de rechrche Qwant est désormais préinstallé pour les utilisateurs français de Firefox, au même titre que Google, Bing ou DuckDuckGo. « En rendant Qwant disponible dans Firefox, nous donnons à nos utilisateurs en France la possibilité de davantage personnaliser et de contrôler leur expérience de navigation », explique dans un communiqué Susan Chen, vice-présidente du développement commercial Mozilla. « Donner aux utilisateurs plus de choix et un meilleur contrôle sur la façon dont ils gèrent leur vie privée et leur sécurité en ligne est essentiel à la mission de Mozilla de garder le web ouvert et accessible à tous. »

« Nous sommes heureux que Mozilla ait choisi d’intégrer Qwant comme moteur de recherche proposé aux Français. C’est une belle reconnaissance de l’importance que Qwant a pris sur le marché, ce qui permettra à de très nombreux utilisateurs de voir leur vie privée mieux protégée lorsqu’ils utilisent le navigateur libre de référence », explique de son côté Eric Léandri, cofondateur et président de Qwant.

Le moteur de recherche propose aux utilisateurs un produit qui se veut « efficace, neutre et respectueux de la vie privée ». Ainsi, Qwant ne collecte pas de données personnelles et ne conserve pas l’historique des recherches. La société parisienne précise qu’elle traite tous les sites et services indexés sans discrimination, sans modifier l’ordre des résultats selon ses propres intérêts ou les sensibilités de l’utilisateur. Qwant offre par ailleurs à ce dernier une vision panoramique des résultats de recherche, en présentant sur une même page les sites Web les plus pertinents pour la requête, les discussions sur les réseaux sociaux, les offres de shopping, les actualités, les vidéos, ou encore les images.

Qwant revendique 50 millions de visites mensuelles, les ¾ venant de France, l’Allemagne et l’Italie générant respectivement 9% et 15% des visites.