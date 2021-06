Dix-huit mois après le départ de son co-fondateur Eric Léandri et son remplacement par l’actuel PDG Jean-Claude Ghinozzi, Qwant va à nouveau changer de gdirection général. Le comité consultatif de la société vient en effet de mettre en place un tandem composé de Raphaël Auphan (directeur général) et Corinne Lejbowicz (présidente). « Après 18 mois d’engagement sur le redressement de Qwant, conformément à la feuille de route validée par les actionnaires, Jean-Claude Ghinozzi a souhaité mener à bien un nouveau projet professionnel », explique Qwant dans un communiqué.

Présenté comme un « entrepreneur à succès dans les secteurs de la technologie et de la cyber sécurité », Raphaël Auphan a un long palmarès derrière lui. Après avoir commencé sa carrière à Singapour en tant qu’ingénieur systèmes chez Thalès en 1993, ce diplômé de Centrale Supelec, a multiplié les expériences dans le management et le développement de marchés au Royaume-Uni, dans la Silicon Valley et en Europe. Il a également créé les startups Zyken (acquise par Withings), Baylight Tech Ventures et cofondé Cosmian, un éditeur de logiciels de cryptographie. « Je suis extrêmement motivé par les challenges à relever, technologiques et économiques en premier lieu, qui permettront à Qwant de se développer, et confiant dans les savoir-faire et les équipes. Je remercie les actionnaires de leur confiance et je suis impatient de démarrer ma mission », assure dans le document Raphaël Auphan.

Corinne Lejbowicz quant à elle est selon le communiqué « une administratrice d’entreprises de premier plan et experte du digital ». Diplômée de l’ESCP Europe Master Business Administration) et de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, elle a entamé sa carrière comme directrice de projet chez Numericable, elle a ensuite dirigé LeGuide.com puis l’éditeur de logiciels open source PrestaShop. Elle est membre de plusieurs conseils d’administration dont ceux de la Française des Jeux et du groupe La Poste.

« La mise en place de cette équipe renforcée permettra à Qwant de disposer d’une plus forte célérité dans le déploiement de sa stratégie et l’accélération de sa croissance », affirme encore le communiqué. Il seront accompagnés dans leur mission par l’équipe de direction actuelle composée d’Éric Bazin (COO), d’Hugo Venturini (CTO), de Nam Ma Kim (CMO et Product Marketing Officer), de Jean-Robert Mamin (CRO) et de Sébastien Ménard (CCO/HPA).

Espérons qu’ensemble ils parviendront à rentabiliser le moteur de recherche qui se veut le concurrent de Google. Lors du départ d’Eric Léandri, les actionnaires de référence de Qwant que sont la Banque des Territoires (groupe Caisse des Dépôts) et Axel Springer avaient dû recapitaliser l’entreprise. Quelques mois auparavant, une partie du personnel avait été licencié.

Sous la direction de Jean-Claude Ghinozzi, les pertes avaient toutefois été réduites à 13 millions d’euros tandis que le chiffre d’affaires reprenait des couleurs. La direction table sur un retour à l’équilibre cette année. Qwant, qui est désormais le moteur de recherche par défaut des services de l’Etat intéresse apparemment les Chinois. Huawei a en effet promis de souscrire pour 8 millions d’euros d’obligations convertibles. Un curieux choix si l’on songe que le géant des télécoms chinois est accusé d’espionnage au profit de Pékin et persona non grata dans de nombreux pays alors que le moteur de recherche est censé respecter la vie privée de ses utilisateurs.