Changement de mains en vue pour la société française Qwant. Le fondateur d’OVHcloud est entré en négociation exclusive pour racheter le moteur de recherche avec l’intention de l’intégrer à une nouvelle plateforme de services cloud. Dans un communiqué mardi, il a également annoncé un partenariat avec la Caisse des dépôts (actionnaire clé de Qwant) pour la création de cette plateorme baptisée Synfonium.

Synfonium inclura dans un premier temps deux services de Shadow, dont Octave Klaba est président et actionnaire majoritaire, à savoir l’offre de PC dans le cloud (Shadow PC) et de stockage cloud (Shadow Drive). La plateforme sera détenue à 75 % par Octave et Miroslaw Klaba tandis que la Caisse des Dépôts détiendra une participation de 25 %.

Cette opération fait figure de bouée de sauvetage pour le moteur de recherche. Créé en 2013, il s’est positionné en alternative française et européenne à Google, avec la promesse de toujours respecter la vie privée de ses utilisateurs. Mais qui, malgré un soutien appuyé, n’a jamais réussi à véritablement décoller. Il n’en reste pas moins le moteur de recherche par défaut des services de l’Etat.

“Au travers de ce projet, la Caisse des Dépôts entend poursuivre ses efforts d’investissement à l’appui d’initiatives innovantes pour le développement de solutions numériques européennes de confiance », commente dans un communiqué Antoine Troesch, directeur de l’investissement de la Banque des Territoires – Caisse des Dépôts.

« Nous pensons que l’Europe dispose d’un grand nombre de solutions logicielles innovantes qui bénéficieraient grandement d’une plateforme conçue pour leur distribution et leur interaction optimisée. Synfonium est destiné à servir d’hôte et d’accélérateur pour ces technologies, en commençant par celles de SHADOW et de Qwant », ajoute Octave Klaba.

Les dirigeants de Qwant Corinne Lejbowicz et Raphaël Auphan se disent « heureux de la perspective d’une intégration au sein de Synfonium », qui permettra « d’élargir la gamme de nos services ». Reste à voir si adossé au groupe OVHcloud, le moteur de recherche pourra trouver un nouvel élan.