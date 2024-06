Mike Lynch, fondateur et PDG d’Autonomy, est acquitté à San Francisco des accusations de fraude criminelle et de complot liées à la vente de son entreprise britannique de logiciels à HP en 2011. Il clame son innocence depuis plus d’une décennie, affirmant qu’il a servi de bouc émissaire pour l’échec de l’acquisition. S’il y avait des problèmes avec les chiffres d’Autonomy, HP aurait dû les repérer et les mettre en évidence pendant l’offre publique d’achat, a soutenu l’ancien PDG.

« Je suis ravi du verdict rendu et remercie le jury pour l’attention qu’il a portée aux faits au cours des dix dernières semaines », déclare Mike Lynch, extradé du Royaume-Uni vers les Etats-Unis l’année dernière. « J’ai hâte de rentrer au Royaume-Uni et de me consacrer à ma famille et à l’innovation dans mon domaine ».

Un co-accusé, Stephen Chamberlain, l’ancien vice-président des finances d’Autonomy, a également été acquitté.

Pour mémoire, HP a racheté Autonomy pour 11 milliards de dollars en 2011 mais l’opération a été dépréciée à 8,8 milliards de dollars l’année suivante. Le géant américain de l’informatique a porté l’affaire devant la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) et le Serious Fraud Office du Royaume-Uni. Des années de querelles juridiques ont suivi. Les actionnaires de HP ont intenté une action en justice en 2012. En 2015, HP a poursuivi Mike Lynch et Sushovan Hussain, l’ancien directeur financier d’Autonomy, devant la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles. Mike Lynch a réagi en déposant une plainte reconventionnelle de 150 millions de dollars pour diffamation. Sushovan Hussain a été condamné pour fraude par les autorités fédérales américaines en 2018. Il a été condamné à cinq ans de prison en 2019 et libéré en janvier dernier après avoir purgé sa peine.