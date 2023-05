Nouvel épisode de l’affaire Autonomy : Mike Lynch a été extradé aux Etats-Unis jeudi dernier afin d’y être jugé pour fraude, dans le cadre de la vente de son entreprise Autonomy à Hewlett Packard Enterprise pour un montant de 11 milliards de dollars en 2011. La bataille juridique avec HP date de plus de 10 ans et la justice américaine réclamait l’extradition de Mike Lynch depuis fin 2019.

L’homme d’affaires britannique encourt à présent jusqu’à 25 ans de prison. Pour bénéficier d’une libération sous caution, il devra débourser 100 millions de dollars et résider sous surveillance dans le périmètre de la baie de San Francisco.

Pour rappel, les dirigeants de HP accusent Mike Lynch d’avoir menti sur les activités d’Autonomy et d’avoir falsifié les comptes de l’entreprise avant de la revendre au géant de la Silicon Valley. HP et ses investisseur·se·s estiment que la valeur d’Autonomy a été surestimée et que l’entreprise valait au moins plusieurs milliards de moins que le prix payé.

L’ancien directeur financier d’Autonomy, Sushovan Hussain, a été accusé d’avoir gonflé artificiellement ses revenus et marges. Depuis 2019, il purge une peine de prison de cinq ans aux Etats-Unis après avoir été reconnu coupable de fraude.