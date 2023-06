Suite à une consultation engagée en décembre 2022 pour déterminer le futur lieu d’accueil du FIC (l’ex-Forum International de la Cybersécurité, rebaptisé Forum InCyber), son organisateur, CEIS, vient d’officialiser sa décision de rester à Lille, au Grand Palais, jusqu’en 2029. Un accord exclusif a été signé en ce sens entre les organisateurs du Forum et le centre d’exposition lillois, qui accueille le Forum depuis 2010. Dans un communiqué, le directeur général de CEIS, Guillaume Tissier, indique avoir reçu « quatre candidatures d’excellente qualité ».

L’organisateur justifie cette mise en concurrence entre plusieurs destinations par la nécessité de répondre à la forte croissance de l’événement. Au cours des dernières années, le FIC a en effet connu une croissance de plus de 20% par an, liée notamment à l’internationalisation croissante de son visitorat.

Alors que l’édition d’avril 2023 a attiré 650 exposants, 16.000 visiteurs physiques et plus de 80 délégations étrangères, l’organisateur table sur 25.000 visiteurs et plus de 1.000 exposants à terme.

Le détail des négociations n’a pas été dévoilé mais Philippe Blond, le directeur général de Lille Grand Palais, déclare dans le communiqué publié par CEIS que « pour répondre au cahier des charges, les aménagements [du centre d’exposition] et de ses abords [ont] dû [être] largement repens[és]». L’organisateur précise qu’il compte investir entre 25 et 30 millions d’euros d’ici 2029 dans la région Hauts-de-France.

Au passage, le concept de l’événement devrait évoluer en s’inscrivant dans une « stratégie de festivalisation », avec « de nombreux événements associés » mobilisant « de nombreux autres sites dans la ville ».

La prochaine édition du Forum InCyber aura lieu du 26 au 28 mars 2024. Elle aura pour thème « Quand l’IA rencontre la Data… » La deuxième édition Nord-américaine se tiendra les 25 et 26 octobre 2023 à Montréal au Canada.