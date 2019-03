Sans pour autant délaisser sa clientèle traditionnelle de grands comptes de secteurs stratégiques, la société de conseil en stratégie spécialisée dans la gestion des risques a décidé de mettre son activité cyberdéfense à la portée des entreprises de taille moyenne et intermédiaire (ETMI) et de lui donner une tournure plus opérationnelle en ouvrant un centre de sécurité (SOC). Installé à Brest et opérationnel depuis la fin du mois de janvier, ce SOC se consacre à la surveillance du système d’un premier client avec une équipe de cinq personnes (dont quatre analystes). C’est aussi ce SOC qui est chargé de la réponse aux incidents lorsqu’une attaque est détectée.

Avec l’ouverture de ce SOC, CEIS Cyberdéfense est désormais en mesure de proposer aux ETMI un package de sécurité complet (allant du responsable de la sécurité des systèmes d’information en temps partagé au soutien à la gestion de crise, en passant par l’audit pentest) adapté à leurs contraintes budgétaires. Pour limiter les coûts, CEIS Cyberdéfense propose par exemple à ses clients de concentrer le périmètre de supervision du SOC sur les zones les plus sensibles de leur système d’information et sur des plages horaires limitées.