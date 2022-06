« Le Forum International de la cybersécurité a renoué avec son niveau de fréquentation d’avant-Covid ». C’est ce que suggère son organisateur, Clément Rossi, directeur du développement et des affaires publiques des activités cybersécurité et événementielles d’Avisa Partners, à l’occasion d’un entretien qu’il nous a accordé au deuxième jour de l’édition 2022, qui se tient actuellement au Grand Palais de Lille. Après une édition 2021 un peu en retrait, le plus grand salon professionnel dédié à la cybersécurité n’aura donc pas attendu longtemps avant de retrouver sa dynamique d’avant-crise.