Après celle du Mobile World Congress, les annulations des grands événements pour cause de coronavirus se poursuivent. Le sommet marketing de Facebook, qui devait se dérouler du 9 au 12 mars au Moscone Center de San Francisco est ainsi annulé. Il devait rassembler environ 4.000 participants. Le Cisco Live Melbourne, prévu pendant la première semaine de mars, est lui aussi reporté aux oubliettes. Les quelque 8.500 visiteurs attendus devront donc revoir leur agenda. Enfin, la conférence consacrée à la sécurité Black Hat Asia prévue à Singapour du 31 mars au 3 avril, est quant à elle reportée à « plus tard dans l’année ».

Programmée du 23 au 27 février à San Francisco, la conférence RSA quant à elle n’est pas remise en cause mais IBM a annulé sa participation « Nous avons appris aujourd’hui qu’IBM a décidé de ne plus participer à la RSA Conference 2020 en tant que sponsor platine. Nous comprenons et respectons leur décision. La conférence RSA prévoit toujours de se dérouler comme prévu. Depuis notre dernière mise à jour, le nombre de personnes, y compris celles d’IBM, qui ont annulé leur inscription représente environ 0,79% du nombre total de participants attendus. De plus, le nombre total d’exposants, y compris IBM, qui ont annulé leur participation en tant que sponsor ou exposant est de huit. Six d’entre eux viennent de Chine, l’un d’eux vient des États-Unis, et l’un d’eux vient du Canada », expliquent les organisateurs dans un communiqué, sans toutefois préciser, exception faite de Big Blue, le nom des absents.

Les spécialistes de la sécurité informatique font appel aux lingettes et aux désinfectants pour combattre le virus. Ces armes redoutables serviront à désinfecter les comptoirs d’enregistrement et les sols en continu « tout au long de la journée ». Elles seront par ailleurs présentes dans des stations de désinfection installées près des bornes interactives à écran tactile. Des lingettes seront offertes à tous les comptoirs d’enregistrement, dans toutes les salles de sessions hébergeant des ordinateurs, des haut-parleurs et des micros, ainsi qu’au bureau d’information du Moscone Center.

Côté transport, les navettes seront dotées de pompes désinfectantes et les accoudoirs seront essuyés quatre fois par jour. « À ce jour, environ 82% de nos participants inscrits actuels viennent des États-Unis, tout comme 82% de nos organisations exposantes. Les restrictions de voyage mises en œuvre par le gouvernement américain le 31 janvier 2020 restent en vigueur et selon le dernier résumé de la situation du CDC, le risque pour la santé du coronavirus pour le grand public américain est actuellement considéré comme faible », conclut le communiqué qui ajoute toutefois que la a Conférence RSA continuera de suivre les directives du CDC (Center for Disease Control and Prevention) et de l’OMS « et est en communication étroite avec la ville de San Francisco pour suivre tous les nouveaux développements concernant le coronavirus ». Tous les participants US, sauf IBM, seront sans doute rassurés.