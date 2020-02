IBM n’est pas la seule entreprise technologique américaine de premier plan qui ne participera pas à la conférence RSA qui doit se dérouler du 23 au 27 février à San Francisco. Après le sponsor Platinum de l’événement, c’est au tour du sponsor Gold AT&T Cybersecurity (anciennement AlienVault) de se retirer de l’événement rapporte The Register.

« Après mûre réflexion et discussions, nous avons décidé de ne pas participer à la RSA Conference 2020. Nous apprécions notre participation à des événements professionnels comme la RSA et soutenons grandement les mesures prises par les organisateurs d’événements pour protéger les participants », a fait savoir un porte-parole d’AT&T à nos confrères. « Mais il est de notre responsabilité de protéger nos employés. Bien que nous retirions notre participation pour cette année, nous avons hâte de revenir l’année prochaine. » La société n’a toutefois pas précisé si elle conservait son parrainage.

Les organisateurs ont fait savoir que suite à la défection d’AT&T Cybersecurity, environ 1,2% ses 40.000 à 45.000 participants prévus – soit environ 500 à 550 personnes – ont annulé leur inscription jusqu’à présent. Ce pourcentage comprend six des neuf entreprises chinoises prévues. « Nous pensons qu’il est important de vous communiquer une mise à jour concernant les neuf sociétés chinoises inscrites pour exposer à la RSA Conference 2020. De ces neuf sociétés, six ont annulé en raison de restrictions de voyage. Les trois autres exposants chinois occuperont leur stand avec du personnel américain pour maintenir leur présence. Le nombre total d’exposants, y compris AT&T, qui ont annulé leur participation en tant que sponsor ou exposant est de treize. Six d’entre eux viennent de Chine, six viennent des États-Uni, et l’un d’eux vient du Canada », indiquent les organisateurs sur leur blog consacré au coronavirus. Ils précisent qu’il y a 15 cas confirmés de contamination aux États-Unis et que la ville de San Francisco rapporte qu’il n’y en a aucun en son sein.

A la veille de l’événement on est loin du taux d’annulation qui a obligé les organisateurs du Mobile World Congress de Barcelone à renoncer. Il est vrai qu’à la RSA Conference on reste surtout entre Américains.