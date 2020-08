Le CEO Avnet, William « Bill » Amelio (photo) a démissionné. Les raisons de ce départ ne sont pas connues. CEO par intérim du distributeur de composants électroniques après le départ précipité du titulaire du poste en 2016, Bill Amelio avait été confirmé dans ses fonctions deux mois après. Il a été l’artisan de la cession de la branche Technology Solutions à Tech Data l’année suivante. Sous sa direction le distributeur a par ailleurs pris position sur le secteur des plateformes IoT afin de « transformer Avnet en une société mondiale de solutions technologiques ». La firme de Phoenix (Arizona) a notamment fait l’acquisition en 2018 de Softweb, un éditeur qui développe des logiciels SaaS de connectivité, de gestion et d’analyse des données basés sur l’intelligence artificielle ; acquisition suivie en 2019 de celle du Français Witekio. Basé à Lyon, Witekio développe les couches logicielles basses et intermédiaires situées entre le cloud et les objets ainsi que des interfaces utilisateur mobile, des applications web et des outils de connexion au cloud.

« Bill a été un atout majeur depuis qu’il a rejoint le conseil d’administration d’Avnet en 2014 et au cours des quatre dernières années en tant que président et CEO. Il a été le moteur de notre stratégie consistant à fournir une valeur ajoutée à notre activité de distribution de composants électroniques tout en développant de nouvelles opportunités de croissance », a déclaré le président d’Avnet, Rodney Adkins, dans un communiqué.

Le président de l’activité de composants électroniques, Phil Gallagher, assurera l’intérim. Phil Gallagher a notamment dirigé la branche Technology Solutions de 2009 à 2015. « Le conseil d’administration est ravi que ses mains fermes aideront à guider la société et nos partenaires importants vers un succès encore plus grand », a commenté Rodney Adkins.