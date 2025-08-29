Le géant canadien des services numériques finalise le rachat d’Apside, leader francilien de services numériques et d’ingénierie. Au préalable, CGI avait signé en avril dernier un accord d’exclusivité avec Siparex et les sociétés d’investissement du Groupe Crédit Agricole, principaux actionnaires d’Apside. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.

Fondée en 1976 à Boulogne Billancourt, Apside revendique plus de 2.500 collaborateur·rice·s en France, en Belgique, au Canada, au Maroc, au Portugal et en Suisse. 2.200 sont en France. Il est prévu que les effectifs d’Apside rejoignent ceux de CGI. L’ESN francilienne a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 250 millions d’euros lors de son dernier exercice fiscal et sert plus de 300 clients. Le communiqué d’annonce de l’acquisition souligne qu’Apside est reconnue pour sa connaissance des secteurs manufacturier, de la finance, de l’assurance et du secteur public ainsi que pour son expertise technologique dans des domaines tels que les données, l’intelligence artificielle (IA), le cloud et la cybersécurité.

93.000 personnes travaillent pour CGI dans le monde à présent. En France, l’ESN canadienne figurait en 7ème place du classement annuel KPMG/Numeum de 2024. L’activité française de CGI, présidée par Caroline de Grandmaison (cf. photo), a généré un chiffre d’affaires de 1,5 milliards d’euros.

Cette nouvelle acquisition du géant canadien en France, après celle d’Umanis en 2022, pourrait accélérer son entrée dans le top 5 des ESN. Pour rappel, CGI a également investi dans de nouveaux bureaux à Orléans et Nancy cette année.

