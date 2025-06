Le géant canadien des services numériques inaugure 600m² de bureaux à Orléans.

« L’ouverture de nos nouveaux bureaux démontre notre ambition de développer davantage les activités de CGI dans la région clé du Centre-Val de Loire », affirme Thierry Vandenbroucke, vice-président senior de la région Centre Ouest de la France chez CGI, qui comprend la Bretagne, la Normandie, le Centre-Val de Loire et les Pays de la Loire. « Ce nouvel espace incarne notre volonté d’inscrire durablement CGI dans le tissu économique et technologique de notre territoire, au service de projets à forte valeur ajoutée ».

La société de conseil IT CGI est déjà présente à Orléans depuis près de trente ans, avec une expertise dans le développement logiciel, les données, le cloud et l’intelligence artificielle. Ses clients locaux sont issus des secteurs de l’assurance, de la protection sociale, des collectivités, ainsi que de l’agriculture et de l’agroalimentaire.

L’entreprise emploie près de 400 personnes dans le Centre-Val de Loire et explique – dans un communiqué – être engagée dans l’écosystème local, avec les collectivités, l’Université d’Orléans et les écoles d’ingénierie de la métropole orléanaise.

Pour rappel, en avril dernier, CGI a fait l’acquisition de l’ESN française Apside. La société a également investi dans de nouveaux bureaux à Nancy en février dernier.