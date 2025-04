Le géant canadien des services numériques CGI se prépare à acquérir l’ESN française Apside. Le groupe vient de signer un accord d’exclusivité avec Siparex et les sociétés d’investissement du Groupe Crédit Agricole, principaux actionnaires d’Apside. Le montant de la transaction n’est pas divulgué.

Fondée en 1976 comme groupe de conseil en ingénierie, Apside compte plus de 2.500 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires annuel de 250 millions d’euros. La société, dont le siège est à Boulogne Billancourt, est présente dans 6 pays (France, Canada, Portugal, Belgique, Maroc et Suisse) et sert plus de 300 clients.

« Le rapprochement de CGI et d’Apside contribuerait fortement à l’expansion de CGI en France et renforcerait significativement nos compétences, notamment dans les secteurs de l’industrie et des services financiers », déclare dans un communiqué Caroline de Grandmaison, présidente des opérations France et Luxembourg de CGI (photo). « Ce rapprochement nous permettrait également d’élargir notre portefeuille de services complets en intégrant des services d’ingénierie ».

Sous réserve de l’obtention de toutes les autorisations réglementaires requises et de l’achèvement des procédures de consultation, la transaction proposée devrait être finalisée en juin 2025, précise CGI.

CGI est une société de conseil en technologies et en management qui compte 91 000 consultants et professionnels à travers le monde Selon le dernier classement annuel KPMG/Numeum, elle figurait au 7ème rang national des ESN en 2024 avec un chiffre d’affaires de 1,5 milliards d’euros en France. Cette nouvelle acquisition stratégique, après celle d’Umanis en 2022, pourrait accélérer son entrée dans le Top 5.