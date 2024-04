LDLC franchit une nouvelle étape dans son projet de rachat du pionnier de l’e-commerce français, Rue du Commerce. Entré en négociation exclusive en décembre dernier, LDLC annonce avoir signé le protocole d’acquisition portant sur le fonds de commerce de l’enseigne. L’opération, dont le montant n’est pas divulgué, reste soumise à l’approbation de l’Autorité de la concurrence.

Détenu par le Groupe Shopinvest depuis sa reprise à Carrefour en 2020, Rue du Commerce a enregistré un volume d’affaire d’environ 100 millions d’euros en 2023, dont un tiers réalisé par la Galerie Marchande. Son chiffre d’affaires était d’environ 70 millions d’euros pour un effectif d’une quarantaine de collaborateurs.

Malgré les efforts de modernisation et de recentrage sur l’informatique et le high tech, Rue du Commerce a souffert face au rouleau compresseur d’Amazon, aux turbulences de la crise sanitaire et au retournement du marché. Son chiffre d’affaires s’est effondré par rapport aux 251 millions d’euros qu’elle réalisait encore en 2019 avant son précédent rachat.

LDLC, groupe de plus de 1.000 collaborateurs et dont le chiffre d’affaires était de 567,4 millions d’euros sur le précédent exercice, espère finaliser l’opération au plus tard le 30 juin 2024. Le distributeur entend capitaliser sur la notoriété de l’enseigne pour atteindre un plus vaste public et conforter ainsi son ambition de devenir la marque de référence dans la distribution high tech.