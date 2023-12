Le distributeur spécialisé en produits informatiques vient de publier ses résultats pour son premier semestre fiscal qui s’est achevé fin septembre. À cette occasion, il a annoncé être entré en négociation exclusive avec Rue du Commerce pour le rachat de son fonds de commerce de vente en ligne de produits informatiques, composants et high-tech.

Le chiffre d’affaires apparaît en hausse de 5,1% à 266,9 M€ mais il ne progresse que de 0,2% à périmètre constant (corrigé de l’effet A.C.T.I. Mac, consolidé depuis le 1er avril). C’est l’activité BtoC qui sauve le semestre avec une croissance à périmètre constant de 5,1% à 178,6 M€. Elle est portée par la croissance des revenus des boutiques, en hausse de +20,9% à 63,2 M€.

Mais l’activité est freinée par le BtoB qui recule de 10,6% à périmètre constant. « Le BtoB est toujours ralenti par la prudence des entreprises qui continuent de reporter leurs investissements dans le contexte actuel d’inflation et de hausse des taux », a expliqué Olivier de la Clergerie, directeur général groupe, lors d’une conférence téléphonique pour présenter les résultats aux analystes et aux journalistes.

Au chapitre des bonnes nouvelles, l’enseigne a constaté une amélioration de son taux de marge brute, passé de 20,1% à 21,5%. Mais la hausse des loyers, les augmentations de salaires, la mise en place de son plan d’actions gratuites pour les salariés et quelques éléments non récurrents (notamment des pertes exceptionnelles liées à la fermeture de son entrepôt de Gennevilliers), ont plombé son résultat net, qui ressort à -3,6 M€.

Si le deuxième trimestre a marqué un retour à la croissance organique (+4,4% par rapport au deuxième trimestre 2022), le troisième trimestre ne suit pas la même tendance, ce qui a contraint le groupe à revoir sa prévision pour l’ensemble de l’exercice. Alors qu’il prévoyait un léger rebond de son chiffre d’affaires, il ne table plus désormais que sur une stabilité de ses revenus sur l’exercice.

Olivier de la Clergerie espère néanmoins un retour à la croissance sur le prochain exercice fondé sur la remise en route des renouvellements de PC dans les entreprises comme chez les particuliers.

Concernant Rue du Commerce, LDLC n’a pas précisé le chiffre d’affaires exact du périmètre racheté mais son patron indique qu’il est compris entre 50 et 100 M€. Le groupe espère obtenir une autorisation de l’Autorité de la concurrence et finaliser un accord au plus tard au 30 juin 2024.