LDLC annonce le lancement, en fin d’année, d’une place de marché sur le site LDLC.com. Cette nouvelle offre, complémentaire au catalogue informatique et high-tech du site de commerce en ligne, devrait élargir significativement le nombre de références proposées aux clients sur des catégories de produits connexes (informatique, image & son, téléphonie & auto, jeux & loisirs, objets connectés ou papeterie), sur lesquelles comme l’explique un communiqué « un sourcing propriétaire par le Groupe LDLC n’est pas justifié ». Les clients de LDLC pourront ainsi disposer, sur un seul et même site, de l’expertise informatique et high-tech mais également d’un large choix de produits associés, en ligne avec les standards des grands acteurs généralistes de l’e-commerce. L’objectif pour le groupe est d’atteindre, d’ici mars 2020, plus de 100.000 références supplémentaires, grâce à l’intégration « contrôlée » des catalogues de vendeurs partenaires qui pourront profiter du trafic visiteur sur LDLC.com. La sélection des marchands partenaires est actuellement en cours sur le nouveau site, avec un lancement de la place de marché prévu au 4ème trimestre. « Tout en restant concentré sur son modèle de distributeur spécialisé, le groupe LDLC souhaite enrichir son offre produits de manière pertinente avec cette place de marché », affirme dans un communiqué le directeur général du Groupe LDLC, Olivier de La Clergerie. « Ce nouveau développement nous permettra, avec des ressources limitées engagées par le Groupe, d’enrichir notre offre, d’attirer de nouveaux clients et de générer des revenus complémentaires sur nos activités BtoC, tout en améliorant encore la satisfaction et le taux de fidélisation de nos clients. »