Le groupe de distribution high-tech a enregistré un chiffre d’affaires de 139,6 M€ au second trimestre de son exercice 2025-2026, en hausse de 11,1% sur un an et en nette accélération par rapport à la progression de 7,6% au premier trimestre.  Le chiffre d’affaires semestriel ressort en hausse de 9,5% à 266,8 M€. Un vrai retournement de tendance par rapport à la baisse de 8,7% enregistrée sur la même période un an plus tôt.

L’activité BtoC est le moteur de cette reprise. A 100,9 M€, les revenus ont progressé de 16,2% au second trimestre, après une croissance de 13% au premier trimestre. Sur le semestre, les revenus sont en hausse de 14,7% à 192 M€, dont 121 M€ pour l’activité Online (+19,7%) et 70,2 M€ pour les boutiques (+6,9%). L’activité Online profite de l’intégration de Rue du Commerce (consolidé depuis le 10 juillet 2024) qui contribue à hauteur de 5,2 M€ contre 1,2 M€ un an plus tôt. Coté réseau physique, LDLC a ouvert sa boutique flagship place de la Madeleine à Paris en août dernier.

Pesant moins lourd, l’activité BtoB, a renoué à la croissance au second trimestre avec 35,8 M€ de revenus (+0,6%) après 33,2 M€ au premier trimestre (-4%). Sur le semestre, elle reste en baisse de -1,7% avec 69 M€ de revenus.

« Les efforts stratégiques déployés au cours des dernières années, notamment les investissements en marketing pour accroître la notoriété de la marque, portent aujourd’hui leurs fruits en permettant au Groupe de gagner des parts de marché », commente dans un communiqué Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC. « Ces actions, associées au travail réalisé sur les coûts en 2024-2025, devraient permettre au Groupe de renouer avec la profitabilité dès le 1er semestre de l’exercice en cours. »

En mars dernier, le groupe avait annoncé un plan de sauvegarde de l’emploi portant sur près de 8% de son effectif.

LDLC publiera ses résultats semestriels complets le 11 décembre 2025 après Bourse.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Les valeurs techno championnes de la bourse en 2009
Les actions de Microsoft, Motorola, Apple, AMD, CheckPoint ont vu leur cours bondir de plus de 50% en 2009, celles de Seagate, AMD et Quantum dépassant quant à elles les 300%. Vous avez dit crise...

SSII : le retournement s’est confirmé au deuxième trimestre
Amorcé dès la fin de l’année 2008, le retournement du marché des services IT s’est amplifié au cours du premier semestre. Il transparaît dans les comptes de presque toutes les sociétés cotées....

Les 10 actualités IT qui ont marqué l’année 2024
L’année 2024 a été un tournant pour le secteur IT, avec des bouleversements financiers, stratégiques et technologiques aux répercussions profondes. Entre acquisitions marquantes, pannes globales, innovations en IA et défis juridiques, l’écosystème numérique a traversé...

Dell rationnalise ses marques de PC portables
Adieu XPS, Latitude, Inspiron, Precision, Optiplex… Des marques bien connues du grand public comme des entreprises. Dell recompose ses gammes en visant une  simplification de son offre pour la rendre plus immédiatement lisible tout en...

LDLC finalise l’acquisition de Domisys (Materiel.net)
LDLC annonce avoir acquis le 31 mars, après accord de l’Autorité française de la concurrence, la totalité des actions et des droits de vote de Domisys, propriétaire du site Materiel.net, ainsi que de la quote-part...