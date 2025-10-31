Le groupe de distribution high-tech a enregistré un chiffre d’affaires de 139,6 M€ au second trimestre de son exercice 2025-2026, en hausse de 11,1% sur un an et en nette accélération par rapport à la progression de 7,6% au premier trimestre. Le chiffre d’affaires semestriel ressort en hausse de 9,5% à 266,8 M€. Un vrai retournement de tendance par rapport à la baisse de 8,7% enregistrée sur la même période un an plus tôt.

L’activité BtoC est le moteur de cette reprise. A 100,9 M€, les revenus ont progressé de 16,2% au second trimestre, après une croissance de 13% au premier trimestre. Sur le semestre, les revenus sont en hausse de 14,7% à 192 M€, dont 121 M€ pour l’activité Online (+19,7%) et 70,2 M€ pour les boutiques (+6,9%). L’activité Online profite de l’intégration de Rue du Commerce (consolidé depuis le 10 juillet 2024) qui contribue à hauteur de 5,2 M€ contre 1,2 M€ un an plus tôt. Coté réseau physique, LDLC a ouvert sa boutique flagship place de la Madeleine à Paris en août dernier.

Pesant moins lourd, l’activité BtoB, a renoué à la croissance au second trimestre avec 35,8 M€ de revenus (+0,6%) après 33,2 M€ au premier trimestre (-4%). Sur le semestre, elle reste en baisse de -1,7% avec 69 M€ de revenus.

« Les efforts stratégiques déployés au cours des dernières années, notamment les investissements en marketing pour accroître la notoriété de la marque, portent aujourd’hui leurs fruits en permettant au Groupe de gagner des parts de marché », commente dans un communiqué Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC. « Ces actions, associées au travail réalisé sur les coûts en 2024-2025, devraient permettre au Groupe de renouer avec la profitabilité dès le 1er semestre de l’exercice en cours. »

En mars dernier, le groupe avait annoncé un plan de sauvegarde de l’emploi portant sur près de 8% de son effectif.

LDLC publiera ses résultats semestriels complets le 11 décembre 2025 après Bourse.