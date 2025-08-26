Fidèle à sa stratégie de proximité clients, le spécialiste français de la distribution high-tech renforce son maillage avec une nouvelle boutique informatique et multimédia au 21, place de la Madeleine. C’est sa 3ème boutique à Paris, après celles de Beaugrenelle et Hôtel de Ville et la 106ème en France.

Inaugurée le 20 août, la nouvelle boutique fait office de navire amiral avec ses près de 1.000 m2 sur 3 niveaux. Elle propose près de 3.000 références grand public dans les univers informatique, smartphone, image, son, loisirs et maison connectée. Elle accueille les clients dans une ambiance chaleureuse avec une décoration qui fait la part belle au bois. Le groupe a également reconstitué des pièces de vie telles qu’un bureau de télétravail ou une chambre d’adolescent pour découvrir les produits en situation.

LDLC joue aussi la carte des services avec un atelier où les techniciens pourront réparer sur place les produits défaillants, remplacer des écrans cassés ou proposer des services de récupération de données. La boutique s’adapte aux horaires de tous avec une ouverture 7j/7, de 10h à 20h du lundi au samedi et de 11h à 19h le dimanche.

L’ouverture de la boutique intervient dans un contexte de rebond pour le groupe LDLC, après 3 années difficiles. Sur le premier trimestre de son exercice 2025-2026 clos fin juin, le chiffre d’affaires a progressé de 7,6% à 127,2 M€, tiré par la hausse de 13% du segment BtoC. Une bouffée d’air frais pour les boutiques qui ont également renoué avec la croissance avec des revenus en hausse de 2,9%.