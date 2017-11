LDLC.com s’installe à la montagne. C’est à Chambéry, en Savoie, que le spécialiste informatique ouvrira son nouveau magasin le 1er décembre prochain.

D’une surface de 270 m², la 27ème boutique LDLC.com est composée d’une surface de vente, d’un point conseil et d’un atelier.

A la tête du magasin, on trouve Christophe Carron déjà installé dans le réseau avec LDLC Bourgoin-Jallieu et LDLC Vienne. « Au sein du réseau LDLC.com, plus d’un tiers des franchisés de l’enseigne souhaitent ouvrir une autre boutique LDLC.com. Une tendance qui va dans le sens de la volonté du Groupe LDLC, compter 100 magasins en franchise et en succursale d’ici à 2021 », explique un communiqué du groupe.