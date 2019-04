Neuf ans après l’avoir cédée au groupe Crédit Mutuel Arkéa, Laurent Desplaces revient à la tête de Leasecom, l’entreprise de location financière spécialisée dans le financement d’équipements IT qu’il a fondée en 1984. Son retour intervient à la faveur du rachat la semaine dernière de Leasecom par la maison mère de NBB Lease, société de location financière concurrente cofondée en 2016 par Laurent Desplaces et Jean-Christophe Gas. Malgré ses 11.000 contrats et ses 80 M€ d’encours signés en moins de trois ans, NBB Lease n’a pas atteint les objectifs que s’étaient fixés initialement ses fondateurs. D’où la recherche d’un projet de croissance externe pour accélérer la croissance et trouver l’assise qui permettrait de démarrer au plutôt la conquête européenne.

De son côté, avec une production de 192 M€ en 2017 contre 147 M€ en 2009 et un effectif inchangé de 170 personnes, Leasecom avait peu progressé depuis son entrée dans le groupe Crédit Mutuel Arkéa. « En tant que filiale de banque, Leasecom a subi des contraintes réglementaires qui ont probablement pénalisé son développement, note Laurent Desplaces. Arkéa s’en est peut-être rendu compte et a étudié notre offre de rachat lorsqu’elle s’est présentée alors que Leasecom n’était initialement pas à vendre ».

Regroupées au sein de FinTake Group, Leasecom et NBB Lease représentent ensemble plus de 500 millions d’encours et 65.000 contrats sous gestion. Le groupe se positionne ainsi comme le premier acteur indépendant français du financement locatif d’équipements pour les entreprises avec 5% du marché français de la location financière (hors automobile). Sa production annuelle représente 235 M€ (chiffres 2018) et son effectif 220 personnes. Bien qu’exerçant le même métier et travaillant en indirect, les deux sociétés revendiquent leur complémentarité. Ainsi NBB Lease, qui cible principalement les acteurs réalisant l’essentiel de leur activité sous forme de vente locative n’aurait qu’une quarantaine de partenaires en commun avec Leasecom, sur un total 1700 partenaires cumulés pour les deux entités (dont 1.400 pour Leasecom).

FinTake Group est soutenu par AXA-IM, qui a pris 50% de NBB Lease à sa création et qui a suivi pour le rachat de Leasecom. En investissant dans la location financière, AXA-IM a pour objectif d’exposer ses clients institutionnels (dont les compagnies du groupe AXA) à une classe d’actifs en forte croissance et diversifiante, explique en substance le groupe dans un communiqué.

C’est donc Laurent Desplaces et Jean-Christophe Gas, respectivement président et directeur général de FinTake Group, qui prennent les commandes de Leasecom en remplacement de Pierre Kerharo et Pierrick Rabin, respectivement président et directeur des fonctions support d’Arkéa Crédit Bail.

En 2019, le groupe prévoit de recruter une vingtaine de personnes et de déployer de nouvelles agences en région. En parallèle, il commence à étudier des dossiers de croissance externe en Europe (principalement en Allemagne, dans le Benelux, en Europe du Nord et en Italie), l’objectif étant de diversifier au maximum les risques en s’étendant sur les principaux marchés européens.