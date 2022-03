Le loueur souhaite donner l’image d’une entreprise qui s’adapte à son temps en se positionnant en tant qu’acteur de l’économie circulaire. C’est le sens de l’abandon en septembre dernier de son positionnement de loueur responsable qu’il mettait en avant jusque-là au profit de celui de spécialiste du leasing circulaire. Une notion qu’il a inventée et qui renvoie au concept d’économie circulaire.

« Depuis des années, nous cochions toutes les cases pour revendiquer le statut d’acteur de l’économie circulaire mais personne ne le savait, explique Laurent Desplaces, président de la société. En tant que pionnier de la location évolutive, nous nous sommes organisés très tôt pour donner une seconde vie aux équipements que nous finançons ».

À échéance des contrats, le loueur reprend en effet une grande partie des équipements qu’il finance. Après un passage dans son centre de reconditionnement de Fresnes (94), plus de 80% de ces équipements sont remis sur le marché via un partenaire (Loxy). Le reste est recyclé via un éco-organisme (Ecologic). Leasecom estime ainsi à 164 tonnes par an la quantité de matières premières qu’il contribue à économiser.

Toujours dans sa volonté d’apparaître comme un authentique acteur de l’économie circulaire, le loueur vient de lancer ses premiers contrats de financement à impact. Des contrats qui visent à inscrire les clients dans une démarche RSE en leur proposant des réductions de loyers conditionnées à l’atteinte d’objectifs RSE fixés au préalable par un cabinet indépendant mandaté par Leasecom.

Dans un communiqué Leasecom explique que les critères peuvent être l’existence d’une charte d’achats responsables, la mise en œuvre d’une stratégie visant à réduire la consommation énergétique, un plan d’action en faveur de la gestion des déchets IT, les initiatives en faveur de l’insertion des jeunes dans l’emploi…

En parallèle, Leasecom pousse ses quelque 1.400 partenaires à entamer eux aussi une démarche RSE. Le loueur annonce la création prochaine d’un label RSE et la prise en charge du financement des premiers partenaires qui s’engageront sur la voie de la labellisation. C’est l’un des messages que la société va distiller aux quelque 400 à 500 participants attendus sur le tour de France partenaires en dix étapes qu’elle organise en ce mois de mars.

Leasecom entend multiplier les initiatives à l’avenir pour inciter son réseau de distribution à proposer des équipements d’occasion. Une manière sûre de s’inscrire dans une logique d’amélioration de leur bilan RSE. À cet effet, Leasecom a nommé il y a un an son responsable du reconditionnement Patrick Morand directeur de l’asset management (gestion des actifs). Il est chargé à ce poste d’imaginer des solutions pour favoriser la rotation du parc d’équipements en relation avec les partenaires et les clients.

Sixième acteur français de la location évolutive – et premier indépendant – Leasecom emploie 210 personnes et finance environ 30.000 équipements par an (dont 40% d’équipements IT). Depuis 2015, la société a ainsi financé plus de 1,2 milliard d’euros d’équipements professionnels pour le compte de 70.000 clients.