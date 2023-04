Dans ses dernières prévisions d’avril, l’Association pour l’emploi des cadres estime que les recrutements vont se stabiliser à très haut niveau en 2023. Pour rappel, le seuil symbolique des 300 000 recrutements de cadres a été franchi pour la première fois l’an dernier : les entreprises ont recruté 308 300 cadres en 2022, soit une progression de 15% sur un an. Pas moins de 80 200 postes cadres supplémentaires ont été créés après 63 500 en 2021.

Selon les prévisionnistes de l’agence, les acteurs économiques envisagent de maintenir un volume de recrutement stable en 2023 malgré le contexte incertain. Toutefois les services à forte valeur ajoutée devraient continuer de progresser avec 175 000 recrutements (+3%). Et parmi eux, les activités informatiques et télécommunications devraient rester largement en tête avec 67 380 recrutements et une progression de 4%.

« Avec 61 760 recrutements attendus, les cadres informaticiens resteraient les profils les plus recherchés par les recruteurs. Le développement du big data, de l’intelligence artificielle, du cloud ou encore de la cybersécurité, en lien avec les transformations numériques, sous-tendent des besoins plus importants des entreprises pour ces compétences cadres », souligne l’Apec.

A noter aussi que si les cadres de 1 à 10 ans d’expérience professionnelle devraient rester les profils plus recherchés (61% des embauches globales), les jeunes diplômés devraient aussi être particulièrement courtisés par les entreprises des activités informatiques et télécommunications, avec 23% des recrutements contre 15% en moyenne pour l’ensemble des secteurs.