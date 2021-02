Dans son dernier baromètre sur l’emploi des cadres, l’Apec constate l’impact néfaste de la pandémie sur le recrutement des cadres, notamment dans l’IT. L’année 2020 s’est inscrite indéniablement comme une année sinistrée pour l’emploi des cadres, 4 entreprises sur 10 ayant annulé ou reporté un recrutement prévu en 2020. C’est le cas de près d’une entreprise de services « à forte valeur ajoutée » (informatique, ingénierie R&D, conseil, banque/assurance, communication/médias, activités juridiques et comptables) sur deux. Dans le seul secteur IT, les offres d’emploi pour cadres ont reculé de 35% comparé à 2019.

Pour 2021, dans un contexte plus qu’incertain, 11 % des entreprises prévoient de recruter des cadres au 1er trimestre. C’est un point de plus qu’au quatrième trimestre 2020. Une partie non négligeable (39%) de ces embauches visent à combler des départs à la retraite. Comme au quatrième trimestre 2020, ces entreprises tendent à privilégier les profils disposant d’une expérience de 1 à 5 ans (58 %) et/ou de 6 à 10 ans (52 %). Elles sont toutefois 28 % à envisager le recrutement d’un profil fraîchement diplômé, contre 25 % au quatrième trimestre.

Dominantes, les fonctions de l’informatique représentent 20% des Intentions de recrutements, devant les fonctions commerciales (17 %) et les études et R&D (16 %).

Loin de s’imaginer pouvoir recruter sans encombre du fait de la situation sur le marché de l’emploi, les entreprises sont encore plus nombreuses qu’en septembre 2020 à anticiper des difficultés de recrutement (66 % versus 58 %). Soixante pour cent d’entre elles évoquent principalement, et de façon plus nette qu’au quatrième trimestre, le faible nombre de candidatures reçues ou la rareté sur le marché des profils qu’elles recherchent. « Vraisemblablement, ces difficultés sont liées aux profils recherchés, souvent expérimentés, et donc potentiellement en poste. Or ces cadres sont aujourd’hui peu enclins à changer d’entreprise à court terme », estime indique l’Apec.

« On constate que les entreprises qui souhaitent recruter craignent encore des difficultés à trouver des candidats et des candidates qui correspondent à leurs besoins, anticipant peut-être la prudence des cadres à changer de poste. Ainsi, même si les recrutements de cadres devraient rester moins nombreux en 2021 qu’en 2019, les tensions ne vont pas pour autant disparaître ; au contraire, elles s’aggravent ! », explique dans un communiqué le directeur général de l’association paritaire, Gilles Gateau.