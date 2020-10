Abandonnée en août 2019 par Intel, l’activité Omni-Path Architecture (OPA) renaît de ses cendres sous la forme d’une société autonome baptisée Cornelis Network. Forte d’une levée de fonds de 20 millions de dollars menée par le Britannique Downing Ventures, qui se concentre sur les jeunes pousses en démarrage, impliquant Chestnut Street Ventures et Intel Capital, Cornelis Network et son architecture haute performance offrent une alternative crédible à InfiniBand 200 Gbit/s de Mellanox avalée l’an dernier par Nvidia.

Fondée par d’anciens employés d’Intel qui ont travaillé sur l’architecture, Philip Murphy (CEO), Vladimir Tamarkin et Gunnar Gunnarson, Cornelis souhaite s’appuyer sur les 500 sites d’utilisateurs finaux d’OPA.

Basée à Wayne, en Pennsylvanie, une région où une partie de l’équipe Omni-Path d’Intel travaillait auparavant, la startup compte 50 salariés dont 40 recrutés chez Intel.

« Intel pense que Cornelis Networks comblera le vide actuel et élargira l’écosystème de solutions de fabric haute performance, offrant une option aux clients qui créent des clusters pour HPC et AI basés sur des processeurs Intel Xeon », affirme Trish Damkroger, vice-président et directeur général de Organisation de calcul haute performance d’Intel dans un communiqué de la société. « Cornelis Networks sera un partenaire important de l’écosystème d’Intel, ainsi qu’une société du portefeuille d’Intel Capital. Nous sommes heureux d’avoir joué un rôle déterminant dans la création d’une société indépendante qui élargira le choix d’interconnexions évolutives pour nos clients. »

Dans une interview accordée à CRN, Philip Murphy a déclaré qu’il ne pouvait pas divulguer beaucoup de détails sur la feuille de route des produits de l’entreprise. Il s’attend toutefois à ce que Cornelis puisse mettre sur le marché d’ici deux ou trois ans une interconnexion haute vitesse de nouvelle génération qui offrira un niveau de bande passante conforme aux attentes de l’industrie. Il a ajouté que la société se penchait sur un panel de technologies pour accélérer différents aspects des interconnexions, y compris le contrôle de la congestion et le routage adaptatif dynamique. La société cherche également à accélérer les charges de travail de l’IA du point de vue de l’interconnexion, ce que le CEO et son équipe considèrent comme une « énorme opportunité » à saisir.