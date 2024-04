Lacework, spécialiste de la sécurité cloud, a été un temps l’une des licornes les mieux valorisées de la cybersécurité. La startup basée à Moutain View (Californie) avait levé 1,3 milliard de dollars en novembre 2021 portant sa valorisation à 8,3 milliards de dollars. Selon The Information et TechCrunch, elle négocierait actuellement avec la startup concurrente Wiz pour se vendre entre 150 et 200 millions de dollars.

Lors du dernier cycle de financement, Lacework avait été soutenue par plus d’une dizaine de fonds prestigieux (dont Sutter Hill Ventures, Altimeter Capital, D1 Capital Partners, Tiger Global Management et Snowflake Ventures), alors que son chiffre d’affaires avait triplé en un an et son nombre de clients été multiplié par 5. Mais, six mois plus tard, la société annonçait la suppression de 20% de ses effectifs, déclarant ajuster ses plans pour viser une croissance rentable. La startup qui employait un peu plus de 1.000 collaborateurs en 2023 a depuis réduit ses effectifs de 35%.

Wiz a au contraire triplé ses effectifs sur la même période pour atteindre 900 collaborateurs début 2024. Fondée en 2020, soit 5 ans après Lacework, elle a annoncé en février dernier que ses revenus récurrents avaient dépassé 350 millions de dollars. « Wiz se prépare maintenant à atteindre l’objectif ambitieux d’atteindre 1 milliard de dollars en ARR », affirmait-elle alors. A titre de comparaison, les revenus récurrents (ARR) de Lacework avoisinent les 100 millions de dollars avec 600 clients.

Depuis sa création Wiz a levé 900 millions de dollars. Elle a fait sa première acquisition en décembre 2023 en rachetant la plateforme de développement Raftt pour 50 millions de dollars et début avril la startup israélienne de détection et réponse Gem Security pour 350 millions de dollars. Poursuivant cette vague de consolidation, elle pourrait désormais faire une excellente affaire en rachetant Lacework à prix cassé.

D’autres transactions récentes ou en cours font apparaitre de fortes corrections de valorisations passées manifestement excessives. A la suite d’une prise de participation de Softbank en avril 2023, Cybereason a vu sa valorisation passer de 3 Md$ à 300 M$. Perimeter 81 a été racheté par Check Point 490 M$ en septembre 2023 alors qu’elle était valorisée 1 Md$ un an plus tôt. De même Noname Security valorisée 1 Md$ en 2021 négocierait sa vente à Akamai pour 500M$.