Le développeur américain de logiciels de sécurité OneTrust annonce le licenciement d’environ 950 personnes, soit 25% de ses effectifs. Cette taille du personnel a lieu un peu plus d’un an après un tour de table de près de 210 millions de dollars.

Pour justifier sa décision, Kabir Barday (cf. photo), le PDG de la licorne spécialisée en cybersécurité, publie dans un post de blog : « Je sais que cette nouvelle est surprenante, d’autant plus que vous avez entendu le mois dernier que l’entreprise était sur la bonne voie avec des trimestres records et une demande croissante de la part des clients. Cependant, les marchés financiers évoluent vers une approche plus équilibrée entre croissance et rentabilité. »

Au total, depuis sa création à Atlanta il y a six ans, One Trust a levé 920 millions de dollars de fonds, notamment auprès de Softbank.

Or, Softbank est aussi l’un des investisseurs de Cybereason, la société qui vient de licencier 10% de ses effectifs quatre mois seulement après avoir déposé une demande d’introduction en bourse et moins d’un an après sa dernière levée de fonds de 325 millions de dollars.

Rappelons que Lacework, une autre licorne américaine qui développe des solutions de cybersécurité, a annoncé fin mai qu’elle allait licencier 20% de ses effectifs – soit 1.000 personnes environ – six mois après un tour de table colossal de 1,3 milliard de dollars.