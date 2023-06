La news fait la une de tous les sites tech cette semaine : une startup française créée il y a à peine un mois est parvenue à lever 105 millions d’euros à l’issue de son premier tour de table en soutenant pouvoir devenir un nouveau champion mondial de l’intelligence artificielle générative, capable de rivaliser avec ChatGPT.

On ne sait pas grand-chose de ce projet si ce n’est qu’il est initié par Timothée Lacroix, Guillaume Lample et Arthur Mensch, anciens chercheurs en intelligence artificielle de Meta et de Google, qu’il vise à faire émerger un nouvel acteur crédible de l’intelligence artificielle générative en Europe, et que ses premiers modèles sont prévus pour 2024.

Il est soutenu par le fonds de capital-risque Lightspeed Venture Partners, associé à des investisseurs tels que le patron d’Iliad, Xavier Niel, le PDG de CMA CGM, Rodolphe Saade, l’ancien PDG de Google, Eric Schmidt, Redpoint, Index Ventures, Motier Ventures, JCDecaux Holding, Exor Ventures Sofina…

Cette première levée de fonds valorise la société 238 millions d’euros.

Légende photo : le PDG Arthur Mensch (au centre), ainsi que ses co-fondateurs : Timothée Lacroix, CTO (à gauche), et Guillaume Lample, Chief Science Officer (à droite)