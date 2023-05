RZILIENT, startup ayant développé une plateforme SaaS de gestion de parc iT, complète son équipe de Direction pour lancer sa nouvelle stratégie de croissance et démultiplier le potentiel de sa solution en recrutant Timothée Jaumel au poste d’Head of IT. Cette annonce est un formidable accélérateur pour l’entreprise qui souhaite rapidement devenir la référence du marché en matière de gestion de parc informatique simple, automatisée et responsable.

Dans le cadre de sa mission, Timothée Jaumel devra notamment prendre en charge les implémentations et automatisations technologiques actuelles et futures pour divers systèmes informatiques et la gouvernance des clients. De plus, il pilotera finement les politiques de sécurité et de déploiements des clients (MDM, Solutions de sécurité…). Au niveau organisationnel, il gèrera l’équipe informatique interne et les différents prestataires IT qui interviennent sur les projets.

Pour mener à bien sa mission, il peut s’appuyer sur une solide expérience professionnelle acquise dans des structures de renom à l’image d’IBM, APF Entreprises, AptiSkills ou encore dernièrement Swile, Licorne Française de renom, où il était IT Manager. Timothée Jaumel est diplômé d’un DUT Informatique à l’Université de Montpellier et titulaire d’une Licence Marketing et Commerce sur Internet à l’Efrei.

Timothée Jaumel, IT Manager chez RZILIENT « Je suis fier de rejoindre l’équipe RZILIENT qui a su lancer un projet passionnant et d’ores et déjà adopté par plus de 200 clients en trois ans. Ma mission va consister à accélérer notre stratégie d’innovation, à accompagner l’évolution de notre plateforme et veiller à ce que nos clients puissent tirer le meilleur parti de notre solution. »