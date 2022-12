L’éditeur français de solutions de sauvegarde Atempo estime que le marché du logiciel a vocation à intégrer la protection des données et à se diriger vers une sauvegarde « unifiée ».

« Nous croyons à la sauvegarde comme commodité et développons des containers, un format qui permet d’intégrer notre solution via des API comme si elle faisait partie du logiciel ou du service que vous voulez protéger », a annoncé Louis-Frédéric Laszlo, en charge de la gestion des produits chez Atempo, à notre collègue du MagIT à l’occasion d’un récent événement presse à Lisbonne.

Les modules d’Atempo s’intégreraient ainsi aux consoles d’administration des solutions à sauvegarder, comme autant d’options activables à la demande.

Selon l’éditeur, tous les fichiers devraient être sauvegardés en suivant le protocole S3 (Amazon Simple Storage Service). « Le stockage objet a une capacité plus facilement extensible que celle d’un NAS. Il est plus facilement verrouillable en écriture contre les ransomwares. Et il permet de traiter ensemble les informations qui viennent d’applications différentes, à des fins d’analytique par exemple », précise Louis-Frédéric Laszlo. « Nos modules déclineront sur du stockage objet toutes les fonctions de haut niveau que vous avez habituellement sur un NAS dédié au backup. Je pense en particulier à la vérification automatique de l’intégrité des sauvegardes et à la déduplication des données pour réduire le coût du stockage et du transfert ».