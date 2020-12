La pandémie de Covid-19 continue de doper le marché de la signature électronique, ce dont le géant du secteur DocuSign profite. Le chiffre d’affaires du troisième trimestre clos le 31 octobre a ainsi grimpé en un an de 53% pour atteindre 382,9 millions de dollars, dont 366,6 millions de dollars proviennent des souscriptions (en croissance de 54%). Les services professionnels et autres revenus se sont chiffrés à 16,3 millions de dollars, soit une augmentation de 43% d’une année à l’autre. Le bénéfice net non-GAAP par action diluée atteint 0,22 dollar (pour 206 millions d’actions en circulation, contre 0,11 dollar (pour 191 millions d’actions en circulation) un an plus tôt. DocuSign affiche un revenu net d’activité de 57,4 millions de dollars, en forte augmentation par rapport au 1,9 million de dollars enregistré sur le même trimestre l’année précédente.

« Alors que les entreprises accélèrent la transformation numérique de leurs processus commerciaux et d’accord, le rôle de DocuSign en tant que plateforme cloud essentielle continue de croître. Nos résultats du troisième trimestre reflètent ce vent favorable, ainsi que la valeur immédiate et à long terme que les clients perçoivent d’eSignature et de notre Cloud Agreement plus large », commente dans un communiqué le CEO de la société, Dan Springer.

Au cours du trimestre, l’éditeur a annoncé plus d’une douzaine de nouvelles fonctionnalités dans Accord DocuSign Cloud 2020 version 3 ainsi que de nouveaux produits (DocuSign Analyzer, DocuSign CLM +, DocuSign Monitor et DocuSign Quote Gen pour Salesforce CPQ +), « pour aider les clients à travailler à distance plus rapidement et plus facilement ».

Pour le troisième trimestre, la société table sur un chiffre d’affaires compris entre 404 millions de dollars et 408 millions de dollars, et sur des revenus d’abonnements compris entre 384 millions de dollars et 388 millions de dollars. Pour l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires est attendu entre 1,426 milliard de dollars et 1,430 milliard de dollars, dont 1,355 à 1,359 milliard de dollars provenant des abonnements.