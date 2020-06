Avec le passage à la numérisation des entreprises et le passage au télétravail, la signature électronique et la gestion des contrats ont le vent en poupe. DocuSign, le spécialiste du secteur, affiche pour son premier trimestre clos le 30 avril, des résultats assez bluffants. Ses facturations ont grimpé de 59% par rapport à l’année précédente, atteignant un total de 342 millions de dollars facturés, le chiffre d’affaires total s’élevant de son côté de 39% à 297 millions de dollars.

« Nos excellents résultats du premier trimestre témoignent de notre capacité à aider les organisations à accélérer leur transformation et à s’adapter à un environnement en pleine mutation, amplifiée par la crise sanitaire du Covid-19. Nous observons toutefois deux types de clients, ceux qui font les premiers pas de la digitalisation de leurs processus avec nous, et ceux qui poursuivent leur transformation en adoptant davantage de solutions », commente dans un communiqué le CEO de la société, Dan Springer.

DocuSign a enregistré au cours du trimestre près de 68.000 nouveaux clients, totalisant désormais près de 661.000 clients dans le monde, soit une augmentation de 30% sur un an.

L’entreprise revendique dans sa clientèle 18 des 20 plus grands groupes pharmaceutiques mondiaux, 10 des 15 plus grandes sociétés de services financiers, 7 des 10 plus grandes entreprises technologiques et près d’une centaine de millions d’utilisateurs dans le monde. « Nous sommes heureux et chanceux d’avoir construit des solutions qui aident nos clients à traverser cette période de crise. Nous sommes aujourd’hui face à une étape charnière où le travail à distance devient la norme et où le numérique prend de plus en plus d’ampleur dans nos vies professionnelles », ajoute Dan Springer qui n’exclut toutefois pas que des « forces économiques majeures peuvent entrer en jeu ».

Pour le trimestre en cours, la société table sur un chiffre d’affaires de 316 millions de dollars. Pour l’ensemble de l’exercice, elle prévoit des revenus de 1,31 milliard de dollars.