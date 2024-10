Le cabinet de recrutement Robert Half vient de publier son guide des salaires 2025. Avec une hausse globale de 2,9 % en 2024, les salaires français continuent de suivre l’inflation, qui devrait s’établir à 2,5% selon la Banque de France. Ce n’est pas le cas pour les salaires IT avec une augmentation de 2% seulement.

« Les secteurs comme la finance et l’IT, qui avaient bénéficié d’importantes augmentations en 2022 et 2023, observent un ralentissement, tandis que les fonctions liées à l’office support et aux RH confirment leur rôle stratégique au sein des entreprises à travers la réorganisation de celles-ci (retour au bureau, défis d’attractivité et de fidélisation des talents), avec des évolutions de salaires notables », commente dans un communiqué Matthieu Imbert-Bouchard, directeur général de Robert Half France.

Certaines fonctions IT en forte demande continuent néanmoins de très bien tirer leur épingle du jeu. Les trois qui augmentent le plus sont celles de testeur et lead tester en qualité (+14%), de chef de projet IT (+9%) et d’ingénieur DevOps (+8,8%).

Selon Robert Half, les quatre fonctions les plus recherchées actuellement sont celles de responsable grand compte, chef de projet IT, RSSI et responsable infrastructure. Quant aux domaines avec les plus forts besoins de recrutement, on retrouve sans surprise d’abord celui de l’IA, de l’automatisation et du Machine Learning. Vient ensuite celui du service IT, du support et des opérations. Et enfin la sécurité IT, puis le développement web et E-commerce.

Le cabinet de recrutement souligne enfin le décalage croissant entre les attentes salariales et la réalité du marché. Ainsi, seulement 35 % des salariés estiment que leur salaire correspond à leur expertise, leur expérience ou leur niveau de responsabilité. Faute d’augmentation dans l’année, 15% des salariés se disent prêts à chercher un nouvel emploi et 24% changeraient d’entreprise si une opportunité d’augmentation salariale entre 10 et 20 % venait à se présenter.

« Le défi pour les employeurs en 2025 restera de maintenir une attractivité salariale en phase avec le marché », conclut Matthieu Imbert-Bouchard

La grille complète des salaires IT est accessible ici.